Palmer: "Mercedes, Antonelli konusunda 'cesur' davranmalı"

Lewis Hamilton'ın 2025 için Ferrari'ye gitme kararıyla Wolff, yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotun yerine kimin geçeceği konusunda büyük bir karar vermek zorunda.

Fernando Alonso, Carlos Sainz, Alex Albon ve Esteban Ocon gibi pilotlar koltukla ilişkilendirilse de Mercedes'in genç pilotu Antonelli'yi de takıma getirmesi gibi bir ihtimal de mevcut.

Mercedes Junior üyesi Antonelli, 2023 Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasının ardından Formula 3'ü atlayarak bu sezon Prema ile Formula 2 sezonunda yarışacak.

Sezon öncesi testler sırasında konuşan Jacques, Antonelli'nin Mercedes koltuğu için bir rakip olabileceğinden bahsetmeden önce F2'de nasıl bir performans sergilediğini görmemiz gerektiğini vurguladı.

Jacques, "Bu yıl F2 gridinde pek çok yetenekli pilot var ama Antonelli, Mercedes programının bir parçası olduğu için çok konuşuldu."

"Formula 3'ü atlayıp doğrudan Formula 2'ye yerleştirilen bir FRECA şampiyonu. Max Verstappen gibi, Lance Stroll gibi üçüncü kademeden doğrudan Formula 1'e atlayan pilotlarımız oldu ama o üçüncü kademeyi atladı."

"Şu ana kadar Formula 2'nin tek bir seansını bile izlememişken, en önemli şey kimin iyi performans gösterdiğini ve kimin başarılı olduğunu görmek olacak."

"Bence birinden bu kadar kısa bir süre içinde FRECA şampiyonluğundan Mercedes Formula 1 pilotluğuna geçmesini istemek inanılmaz derecede zor bir istek." dedi.

Eski Renault pilotu Palmer, Jacques'a Antonelli'nin 2024 F2 Şampiyonluğunu kazanması halinde bu görüşüne sadık kalıp kalmayacağını sorduğunda Jacques, "Evet."

"İlk Formula 1 sıralama seansında George Russell'dan yarım saniye geride olduğunu söyleyelim. Williams'ta ya da Sauber'de çalışıyorsanız, işin inceliklerini öğrenebilirsiniz."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius

"Geçen yıl Oscar Piastri için faydalı olan şeylerden birinin McLaren'in biraz yavaş bir başlangıç yapması olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Formula 1'deki ilk yarışları, örneğin bir Q3'ün odak noktasının dışındaydı."

"Eğer bir Mercedes Formula 1 pilotuysanız, Q3'e kalmanız beklenir. Grid ne kadar yakın olursa olsun bence üzerinizde büyük bir baskı oluşuyor." yanıtını verdi.

Formula 1 sunucusu Will Buxton ise bu konuda şunları söyledi: "Hazır olduğunuzda hazırsınızdır."

"Bunu Formula 1'in zaman içinde daha genç sürücülere yönelmesi ve yaşlı sürücülerin es geçilmesi anlamında söylüyorum. Ben her zaman bunun biraz acımasız olduğunu düşünmüşümdür."

"Tamam, F2 şampiyonluğunu kazanmanız iki ya da üç yılınızı aldıysa bence bunun bir önemi olmamalı. Kalite ön plana çıkmalı ve ne kadar sürdüğü önemli olmamalı. Eğer yeterince iyiyseniz, orada olmalısınız."

"Ve bence Antonelli yeterince iyi olduğunu gösterirse, onu Mercedes'te görmeyi çok isterim."

"Toto, 'Sürücülerimiz konusunda cesur bir karar alabiliriz' dedi. Dürüst olmak gerekirse, bunu çok isterim."

Palmer da Wolff'u 'cesur davranmaya' ve F2 şampiyonluğunu kazanırsa Antonelli'yi seçmeye çağırıyor.

Ayrıca, 2026'da Formula 1'de yürürlüğe girecek yeni şasi ve güç ünitesi düzenlemeleri nedeniyle Palmer, Antonelli'nin Mercedes'te geçireceği bir yılın çok değerli olacağını düşünüyor.

"Cesur olmalısınız."

"Antonelli F2'yi kazanırsa ve tam bir süperstar olursa o zaman Mercedes cesur davranmalı."

"Eğer 2025 biraz yavaş başlarsa, biliyoruz ki Antonelli'nin Russell'ı yenmesi ve şampiyon olması gibi bir beklenti olmayacak."

"Bence takım patronları sürücü transferlerinde çok temkinli davranıyor. Şu anda gridde hiç çaylak yok. Bence herkes çok istikrarlı ve direksiyonun arkasında güvenli bir çift el tutmak istiyor. Potansiyel bir yıldıza sahip olduğunuzda, onun bir ön plana çıkmaması çok nadirdir."