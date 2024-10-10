Mercedes: "Antonelli ile yeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz"

Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, 2025 yılında Lewis Hamilton'ın yerini alacak.

Takım patronu Wolff, Hamilton'ın ayrılma kararını öğrendikten sonra onun yerine geçecek olan Antonelli'yi seçmesinin yalnızca 'beş dakika' sürdüğünü dile getirmişti.

Hamilton'ın Mercedes'te elde ettiği başarıların ardından Wolff, Antonelli'nin de yedi kez dünya şampiyonu gibi olmasını istiyor.

Wolff, Autosprint'e verdiği demeçte, "Bana en çok ilham veren kariyer, Hamilton'ın kariyeriydi."

"Aslında Hamilton'ın zamanında, şu ana kıyasla çaylak pilotları daha iyi bir şekilde test edebiliyordunuz."

"Ron o zamanlar Lewis'in F1'e alışması için biraz ağırdan alması gerektiğini söylemişti, çünkü Fernando Alonso da McLaren'daydı."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ancak böyle bir şey olmadı, Lewis hemen rekabetçi ve başarılı oldu."

"Bence mevcut hazırlıklarla, Kimi de aracımıza bindiği andan itibaren rekabetçi olabilir."

"Ancak F1 artık Hamilton'ın katıldığı zamankinden çok farklı. Geçmişe kıyasla çok daha fazla boyut ve yön var."

"Ayrıca daha fazla baskı ve sosyal medya mevcut. Bu nedenle her şeyin doğru yönde ilerlemesini sağlamanın, önceliklerimizi korumanın ve gerekli olmayan şeylerden kaçınmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Amacımız, tıpkı Hamilton'da olduğu gibi Antonelli ile yeni bir başarı hikayesi yaratmak." dedi