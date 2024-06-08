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Formula 1 Kanada GP

Mercedes, 2025'te Antonelli ile yarışmaya hazırlanıyor

Toto Wolff bir kez daha Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerini Andrea Kimi Antonelli'nin alacağını belirtti.

Ezel Tan
Güncel:
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Padokta sürekli olarak George Russell'ın yeri için çeşitli sürücülerin adı geçiyor ve bir noktada favori Max Verstappen gibiydi.

Fakat üç kez dünya şampiyonu, Red Bull Racing'de kalmaya niyetli.

Takım şimdi odak noktasını Andrea Kimi Antonelli'ye çevirmiş durumda ve büyük bir sürpriz olmazsa gelecek yıl Mercedes ile F1'e geçecek.

Wolff, Sky Deutschland TV'de yaptığı açıklamada, "Biz sadece Kimi'ye odaklanmak istiyoruz çünkü geleceğimizi genç sürücülere adadık."

"Genç sürücülere odaklanma niyetindeyiz ve Carlos Sainz'a da bunu açıkladık." ifadelerini kullandı.

Wolff, Antonelli'nin testlerde Mick Schumacher ve George Russell'dan daha hızlı olduğu iddiasını ise yalanladı.

“Kimi ve Mick kendilerine sunulan programları yerine getirerek tam da beklediğimiz sonuçlara imza attılar."

"Kimi'nin George ve Mick'ten çok daha hızlı olduğu söyleniyordu ama bu tamamen saçmalık. Üçü de farklı programlarda yer alıyordu, üçü de gayet hızlıydı fakat George diğerlerinden çok daha hızlıydı ve olması gereken de buydu."

"Ancak programımıza göre çalışıyorduk ve hedef etkileyici turlar çıkarmak değildi."

 

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