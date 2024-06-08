Mercedes, 2025'te Antonelli ile yarışmaya hazırlanıyor
Toto Wolff bir kez daha Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerini Andrea Kimi Antonelli'nin alacağını belirtti.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Padokta sürekli olarak George Russell'ın yeri için çeşitli sürücülerin adı geçiyor ve bir noktada favori Max Verstappen gibiydi.
Fakat üç kez dünya şampiyonu, Red Bull Racing'de kalmaya niyetli.
Takım şimdi odak noktasını Andrea Kimi Antonelli'ye çevirmiş durumda ve büyük bir sürpriz olmazsa gelecek yıl Mercedes ile F1'e geçecek.
Wolff, Sky Deutschland TV'de yaptığı açıklamada, "Biz sadece Kimi'ye odaklanmak istiyoruz çünkü geleceğimizi genç sürücülere adadık."
"Genç sürücülere odaklanma niyetindeyiz ve Carlos Sainz'a da bunu açıkladık." ifadelerini kullandı.
Wolff, Antonelli'nin testlerde Mick Schumacher ve George Russell'dan daha hızlı olduğu iddiasını ise yalanladı.
“Kimi ve Mick kendilerine sunulan programları yerine getirerek tam da beklediğimiz sonuçlara imza attılar."
"Kimi'nin George ve Mick'ten çok daha hızlı olduğu söyleniyordu ama bu tamamen saçmalık. Üçü de farklı programlarda yer alıyordu, üçü de gayet hızlıydı fakat George diğerlerinden çok daha hızlıydı ve olması gereken de buydu."
"Ancak programımıza göre çalışıyorduk ve hedef etkileyici turlar çıkarmak değildi."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"
Geride kalan Ferrari, lastikleri çalıştıramadığını düşünüyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar