Mercedes AMG Petronas F1 takımı, art arda 7. şampiyonlukla rekor kırdı!

2014'te turbo V6 hibrit motorların spora girmesiyle üstünlüğü ele geçiren Mercedes, o seneden bu yana aralıksız bir şekilde şampiyonluk kazanıyor.

2014'teki ilk şampiyonluğunun ardından Mercedes, takip eden yıllarda sürekli olarak takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Geçen sene art arda 6. şampiyonluğunu kazanarak Ferrari'nin rekoruna ortak olan Mercedes, bu sene 7. şampiyonluğunu kazanarak art arda en çok şampiyonluk kazanan takım olma rekorunun tek sahibi oldu.

Mercedes bu şampiyonlukla ayrıca tüm zamanların en çok şampiyon olan takımları sıralamasında Lotus'u yakalayarak 4. sıraya yükselmiş oldu.

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