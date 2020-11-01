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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Mercedes AMG Petronas F1 takımı, art arda 7. şampiyonlukla rekor kırdı!

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Mercedes AMG Petronas F1 takımı, art arda 7. şampiyonlukla rekor kırdı!
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Mercedes AMG Petronas Formula 1 takımı, 2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 13. yarışı olan Emilia-Romagna GP'de takımlar şampiyonluğunu ilan ederek, Formula 1 tarihinin en art arda en çok şampiyonluk kazanan takımı olna unvanını ele geçirdi.

2014'te turbo V6 hibrit motorların spora girmesiyle üstünlüğü ele geçiren Mercedes, o seneden bu yana aralıksız bir şekilde şampiyonluk kazanıyor. 

2014'teki ilk şampiyonluğunun ardından Mercedes, takip eden yıllarda sürekli olarak takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Geçen sene art arda 6. şampiyonluğunu kazanarak Ferrari'nin rekoruna ortak olan Mercedes, bu sene 7. şampiyonluğunu kazanarak art arda en çok şampiyonluk kazanan takım olma rekorunun tek sahibi oldu.

Mercedes bu şampiyonlukla ayrıca tüm zamanların en çok şampiyon olan takımları sıralamasında Lotus'u yakalayarak 4. sıraya yükselmiş oldu.

Formula 1'in en çok şampiyonluk kazanan takımları >>

Ferrari - 16 şampiyonluk

Ferrari - 16 şampiyonluk
1/9

Fotoğraf: Ferrari Media Center

.

Williams - 9 şampiyonluk

Williams - 9 şampiyonluk
2/9

Fotoğraf: LAT Images

McLaren - 8 şampiyonluk

McLaren - 8 şampiyonluk
3/9

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes - 7 şampiyonluk

Mercedes - 7 şampiyonluk
4/9

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lotus - 7 şampiyonluk

Lotus - 7 şampiyonluk
5/9

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Red Bull - 4 şampiyonluk

Red Bull - 4 şampiyonluk
6/9

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Cooper - 2 şampiyonluk

Cooper - 2 şampiyonluk
7/9

Fotoğraf: LAT Images

Brabham - 2 şampiyonluk

Brabham - 2 şampiyonluk
8/9

Fotoğraf: LAT Images

Renault - 2 şampiyonluk

Renault - 2 şampiyonluk
9/9

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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