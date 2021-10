Mercedes: "Amerika'da tek pit stop yapmak 'imkansızdı'"

Hamilton, daha taze lastiklerle birlikte, Red Bull'u yakalamak için Max Verstappen'den sekiz tur sonra pite geldi. Ancak Hollandalı, COTA'daki son turlarda Hamilton'ı geride tutabilecek kadar yol tutuşuna sahipti.

Bununla birlikte, Hamilton'ın Verstappen'den pozisyon kazanmak için ilk sert lastik setinde yarışın sonuna kadar kalabileceğine dair görüşler ortaya atıldı.

Ancak Vowles, bunun işe yaramayacağını söyledi. Bunun yerine üç pit stoplu bir stratejinin bile bir kez pite gelmeye çalışmaktan daha iyi çalışacağını söyleyerek, bunu göstermek için Austin'deki bir önceki yarışı hatırlattı.

Vowles, Mercedes'in yarış sonrası bilgilendirmesinde, tek pit stopun ihtimal dahilinde olup olmadığı sorusuna, "Bu yıl sahip olduğumuz lastik ömrüyle hayır.”

"Bunu anlamanızı sağlayacak birkaç konsept var."

"Havanın o kadar sıcak olmadığı, lastiklerde şimdiki kadar yıpranmanın olmadığı 2019'da, Lewis hızlı bir araç ile tek pit stop yapmıştı. Hatırlarsanız ki yarışın son turlarında lastikleri bitmişti ve kendisini daha sonra geçecek olan Verstappen'e göre zorlanıyordu."

"O tek pit stop, sınırda bir hamleydi."

"Bu yıl pist daha sıcaktı, gelişmişti. Lastiklere karşı daha agresifti, çok daha fazla yıpranma oldu. Bu yüzden sadece bunları hesaba katarak bile iki pit stopun neden en hızlı strateji olduğunu ve bir pit stopun ne kadar imkansız olacağını görebilirsiniz."

"Hatta daha iyi anlatmak gerekirse, lastik aşınmasıyla ilgili elimizdeki veriler göz önüne alındığında bu yıl Austin'de üç pit stop yapmak, bir pit stop yapmaktan çok daha iyi bir strateji olurdu."

"Uzun lafın kısası: Hayır, bir pit stop ihtimal dahilinde değildi, imkansızdı." dedi.

