Mercedes, Amerika GP için çifte podyum hedefliyor

Mercedes cumartesi günkü sprint yarışında Lewis Hamilton'la çok iyi bir tempo yakaladı ve ikinci olmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, sprint yarışının kendileri için pozitif olduğunu söyledi.

Wolff şöyle konuştu: "Şimdiye kadar hafta sonunun gidişatından ve güncellemelerimizin çalışma şeklinden memnun olabiliriz."

"Buranın ön tarafta yakın olacağımız bir pist olacağını düşünmemiştik."

"Bize uygun olmayan çok sayıda hızlı viraj var, bu yüzden iyi bir adım attık. Bu da bizi bugün sağlam puanlar alabilecek bir konuma getirdi."

"Zorlu bir Sprint Shootout'un ardından, her iki sürücü de sprint yarışında güçlü bir tempo sergiledi."

"Lewis başlangıçta Max'e baskı yaptı ama Max'in temposu çok güçlüydü."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, is congratulated on arrival in Parc Ferme after the Sprint