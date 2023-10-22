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Formula 1 Amerika GP
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Mercedes, Amerika GP için çifte podyum hedefliyor

Mercedes, kendileri adına pozitif geçen sprint yarışının ardından pazar günü için "çifte podyum" hedefi belirledi.

Editör Ezel Tan
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Mercedes cumartesi günkü sprint yarışında Lewis Hamilton'la çok iyi bir tempo yakaladı ve ikinci olmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, sprint yarışının kendileri için pozitif olduğunu söyledi.

Wolff şöyle konuştu: "Şimdiye kadar hafta sonunun gidişatından ve güncellemelerimizin çalışma şeklinden memnun olabiliriz."

"Buranın ön tarafta yakın olacağımız bir pist olacağını düşünmemiştik."

"Bize uygun olmayan çok sayıda hızlı viraj var, bu yüzden iyi bir adım attık. Bu da bizi bugün sağlam puanlar alabilecek bir konuma getirdi."

"Zorlu bir Sprint Shootout'un ardından, her iki sürücü de sprint yarışında güçlü bir tempo sergiledi."

"Lewis başlangıçta Max'e baskı yaptı ama Max'in temposu çok güçlüydü."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, is congratulated on arrival in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, is congratulated on arrival in Parc Ferme after the Sprint

"En öne geçmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz, ancak sezonun ilk sprint podyumundan cesaret alabiliriz."

"Eğer yarın iyi bir strateji uygulayabilirsek, sağlam podyum pozisyonları için savaşabiliriz."

Mercedes'ten Andrew Shovlin de aracın performansından övgüyle bahsetti ve pazar günü için çifte podyum hedefi koydu.

"İkincilik sprint yarışında alabileceğimiz en iyi sonuçtu; Leclerc'e göre ne kadar hızlı olduğumuzu görmek cesaret vericiydi. Bu da doğru yönde ilerlediğimizin bir başka işareti."

"Artık yarış hazırlıklarımızın bir parçası olarak gece boyunca gözden geçireceğimiz bazı iyi verilerimiz var. Yarışın daha uzun olması strateji konusunda bazı seçenekler sunuyor, bu nedenle her iki sürücüyle de ilerleme kaydetmemizi umuyorum."

"Max bugün arayı açmayı başardı ancak diğer herkese meydan okuyabilecek hızımız var gibi görünüyordu."

"Bu nedenle yarın için hedefimiz çifte podyum olmalı."

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