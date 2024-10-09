Mercedes, Alpine'den 15 milyon sterlinlik kazanç elde edebilir
Mercedes, Alpine takımının Mercedes güç ünitesine geçişiyle birlikte 15 milyon sterlinlik gelir elde edebilir.
Alpine, aylardır süren spekülasyonların ardından kendi motorlarını kullanmayı bırakıp müşteri takım olmaya karar verdi ve bu karar, Renault CEO'su Luca de Meo tarafından doğrulandı.
De Meo, Renault’nun 2026 için motor geliştirme çalışmalarında başlangıç testlerinden olumlu sonuçlar aldığını, ancak 'duygusal' bir karar alarak Viry-Châtillon’daki Formula 1 motor projesini sonlandırdığını belirtti.
Alpine'in, yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 2026 sezonundan itibaren Mercedes motorlarına geçmesi ve kendi motorlarını üretmek yerine Silver Arrows’a doğrudan ödeme yapması bekleniyor.
Fransız L’Equipe gazetesinin De Meo ile yaptığı röportaja göre, Alpine, Mercedes motorunu kullanmak için 15 milyon sterlinden fazla ödeme yapacak.
De Meo, bu değişikliğin nedenlerinden birinin, Toto Wolff'ün yönetimindeki daha büyük bir ekibin projede çalışması olduğunu açıkladı.
Luca de Meo şunları söyledi: "Onların bizim sahip olmadığımız test alanları var. Hibrit çağa geçiş, o dönemde hafife alınan büyük yatırımlar gerektirdi. Biz, yapısal olarak diğerlerinin sekiz silindirle çalıştığı yerde üç silindirle çalışıyoruz."
Alpine'in Formula 1 operasyonları şu anda Fransa ve Birleşik Krallık'ta olmak üzere iki fabrikaya bölünmüş durumda. Motor odaklı bölümü Mercedes'e devretmek, ekibin tam olarak piste odaklanmasına yardımcı olacak.
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