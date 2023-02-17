Mercedes ağırlık azaltarak 0.3 saniye kazanmış olabilir!

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Çarşamba günü 2023 aracı W14'ü tanıtan Mercedes, özellikle siyah renk düzenine dönmesi nedeniyle ilgileri üstüne çekmiş vaziyette.

Ancak bu kez siyah renk kullanımının sebebi çeşitlilik veya estetik kaygı değil. Takım, aracın bir kısmını mat siyaha boyarken, diğer kısımlarda ise hiç boya kullanmayarak mat siyahla uyumlu ham karbon tasarımını korumayı tercih etti.

Mercedes'in ana amacı ise elbette ağırlık sınırına yaklaşabilmek için mümkün olduğunca hafifleyebilmek, hatta Williams ve McLaren gibi birçok takım da aynı yöntemi kullandı.

Takımın ağırlık azaltma konusunda attığı adımların tur zamanına yansımasının ne derece olduğu henüz bilinmese de, İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport şimdiden ciddi iddialarda bulunmakta.

Gazetenin bu konuda yayınladığı bir raporda, "Geçen yıl ağırlık, dalgalanmadan sonra aracın en büyük ikinci düşmanıydı."

"Bu sorundan kurtulmak amacıyla şasinin yanı sıra iç bileşenler de revize edildi ve hafifletildi. Yetkili kaynaklar, yaklaşık 0.3 saniye kazanabilecekleri görüşünde."

"Takım ayrıca aracı tamamen siyaha boyamış vaziyette, bu da 2 kilograma kadar tasarruf sağlayabilir." ifadeleri yer aldı.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

Corriere dello Sport'un Mercedes ile ilgili iddiaları ağırlıkla sınırlı değil; gazete takımın kış arasında motor gücü anlamında da ciddi adımlar attığını söylüyor.

Geçen yıl düzlüklerde Honda motorundan yaklaşık 12 km/s fark yiyen Mercedes, bu dezavantaj nedeniyle bazı pistlerde rekabetten epey uzak kalmıştı.

Motorların dondurulması nedeniyle artık sadece dayanıklılık güncellemeleri yapılabiliyor, ancak raporlara göre takım bu güncellemeler esnasında birkaç sorunu çözmeyi ve yaklaşık 16 beygir kazanmayı başardı!

Bu durumun tur zamanına etkisi ise yaklaşık 0.2 saniye, kısacası işlerin yolunda gittiği bir senaryoda Mercedes'in hızlanması sürpriz olmaz.