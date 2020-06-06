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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Aero handikap sistemi, kazanan takıma sopa niteliğinde değil"

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Mercedes: "Aero handikap sistemi, kazanan takıma sopa niteliğinde değil"
Ekleyen:
6 Haz 2020 16:39

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, 2022'den itibaren uygulanacak olan aerodinami testi kısıtlamalarını kabul ettiklerini çünkü bu sistemin ters grid planı gibi kazanan takımı cezalandırmak için kullanılan bir sopa olmadığını söyledi.

2022'den itibaren gelecek Aerodinami Test Kısıtlamaları, gridde alt sırada yer alan takımlara daha fazla rüzgar tüneli yapma ve CFD kullanımı fırsatı verirken üst sıralarda yer alanlara daha az hak sağlayacak. Bu şekilde lider takımlarla alt sıradaki takımlar arasındaki farkların giderek kapatılması hedefleniyor.

Wolff, Mercedes olarak uzun vadede takımlar arasındaki farkların kapanmasına destek verdiklerini, bu yüzden değişikliği kabul ettiklerini çünkü bu sistemde kazanan takımın doğrudan cezalandırılmadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Ben F1'de meritokrasi taraftarıyım yani en iyi adamlar ve en iyi makineler kazanmalı."

"Ve her zaman böyle oldu. Diğer sporlarda olduğu gibi sporun etkisini düşüren şov adamları gibi hileler kullanılmadı."

"Ben performans dengesi tarzı sistemlerden nefret ediyorum. Bu şekilde bir politik oyuna ve politik bir şampiyonaya dönüşüyor. Bunun F1'de yeri yok."

"ATR ile alt sıralarda yer alan takımların gelişim açısından lider takımlarla farkı yavaş yavaş kapatması sağlanacak."

"Her sene küçük farklara sahip olacaklar, bu sayede bir seneden diğerine devasa farklar olmayacak. Griddeki güç dengesi birkaç sene içerisinde kapanmış olacak." dedi.

Wolff, bu sistem sayesinde gerilemesi halinde Mercedes gibi bir takımın da faydalanabileceğini düşünüyor.

Wolff, "Eğer artık kazanacak kadar iyi durumda değilseniz, ilerlemek için eşit fırsata sahip olacaksınız. 2. ya da 3. sıradaysanız, dünya şampiyonuna karşı gelişmek için daha fazla alanınız olacak. Bu beyzbol sopası göstermekten ziyade iyi bir ayarlama oldu. Ters grid fikri ise tam manasıyla beyzbol sopası göstermekti." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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