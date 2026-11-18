Formula 1 Las Vegas GP

Mercedes açıkladı: Las Vegas'a getirilen ADUO güncellemesi neden Russell'ın aracında kullanılmayacak?

Mercedes'in ADUO kapsamında hazırladığı güncellenmiş turbo ünitesi Las Vegas GP'de piste çıkacak ancak grid cezası riski nedeniyle George Russell bu güncellemeyi kullanmayacak.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 18 Kas 2026 08:48

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Red Bull’un yüzde 2'den fazla gerisinde kaldığı tespit edilen ve ADUO sistemi kapsamında sezon içi güncelleme hakkı kazanan Mercedes, yeni turbo güncellemesini bu hafta sonu Las Vegas Grand Prix'sinde piste çıkaracak.

ABD GP’ye yetişmediği için ertelenen güncelleme, sınırlı performans artışı sağlayacağı ve grid cezası riski yaratacağı için yalnızca dünya şampiyonu Andrea Kimi Antonelli'nin W17 aracına entegre edilecek.

Sezon boyunca yaşadığı dayanıklılık sorunları nedeniyle güç ünitesi kotasını aşan George Russell, eğer bu güncellemeyi de alsaydı grid cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Russell, şu anda genel klasmanda 262 puanla Max Verstappen'in 17 puan gerisinde üçüncü, Lewis Hamilton'un ise yalnızca bir puan önünde yer alıyor.

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercedes takım patronu Toto Wolff, kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "ADUO kapsamındaki turbo güncellememiz Las Vegas hafta sonunda hazır olacak.”

“Beklenen performans kazanımının nispeten az olması nedeniyle bu adım, aslında güncellemeyi yarış koşullarında test etmeye yönelik olacak. Dolayısıyla güncellemeyi Kimi’nin aracında kullanmayı planlıyoruz.”

“George tarafındaysa önceliğimiz onun grid pozisyonunu korumak. Güncellemeyi onun aracında kullanmayacağız çünkü beklenen performans kazancı bir grid cezası almayı gerektirecek düzeyde değil."

Toto Wolff, aynı zamanda geçtiğimiz günlerde takımın önceliğinin George Russell'ın pilotlar klasmanında mümkün olan en iyi sırayı elde etmesine yardımcı olmak, sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak ve araçtan daha fazla performans elde etmek olduğunu açıklamıştı.

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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