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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Abu Dhabi testine Vandoorne ve De Vries ile katılacak

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Mercedes, Abu Dhabi testine Vandoorne ve De Vries ile katılacak
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Mercedes, bugün yaptığı açıklama ile Abu Dhabi'deki genç sürücü testine Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne kadrosuyla katılacağını duyurdu.

Şimdiye kadar takımların çoğu Abu Dhabi'deki genç sürücü testine katılacağı sürücüleri açıklamıştı.

Mercedes'in bu teste kiminle katılacağı bilinmiyordu. Fakat Alman ekip, bugün yaptığı açıklama ile teste Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne kadrosuyla katılacağını duyurdu.

De Vries, 2019'da F2'de şampiyon olmayı başardı ve Mercedes'le Formula E'de mücadele ediyor.

2018'in ardından F1'den ayrılan Vandoorne ise hem Mercedes'le Formula E'de yarışıyor hem de F1 takımının yedek pilotluğunu yapıyor.

Böylelikle Vandoorne iki yıl aradan sonra Mercedes'le F1 aracına dönmüş olacak.

Daha önce Ferrari testlere Antonio Fuoco ve Robert Shwartzman ile katılacağını açıklamıştı. Renault testlere Fernando Alonso ve Guanyu Zhou ile katılacağını açıklarken, Red Bull da Sebastien Buemi ve Juri Vips'i seçmişti.

Alfa Romeo'da Callum Ilott ile Robert Kubica, Haas'ta Mick Schumacher ile Nikita Mazepin, AlphaTauri'de Marino Sato ile Yuki Tsunoda ve Williams'ta Roy Nissany ile Jaitken piste çıkacak.

Racing Point henüz sürücü kadrosunu açıklamadı. McLaren ise testte yer almayacak.

Test 15 Aralık Salı günü yapılacak ve bir gün sürecek.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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