Mercedes, Abu Dhabi GP hafta sonunda özel bir renk düzeniyle yarışacak

Alman üretici bu yıl arka arkaya yedinci şampiyonluğunu kazanmayı başardı ve bir kez daha şampiyonayı domine etti.

Rakiplerine karşı büyük üstünlük kuran Mercedes, hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu haftalar önce garantiledi ve Abu Dhabi'de bunu kutlamak adına özel bir renk düzeniyle yarışacak.

Mercedes, zaten bu yılın başında ırkçılığa karşı çıkmak adına siyah renk düzeniyle yarışma kararı almıştı.

Şimdilik detaylar açıklanmasa da, Abu Dhabi GP hafta sonunda, Mercedes'in başarısını mümkün kılan tüm çalışanları "onurlandırmak" için özel bir renk düzeni kullanılacak.

Toto Wolff bu konu hakkında şöyle konuştu: "Takım üyelerimiz için bu hafta sonu Abu Dhabi'de büyük bir sürprizimiz var."

"Cumartesi ve Pazar günü, Brixworth ve Brackley'de bulunan herkesin ismini, kararlılıklarını ve bağlılıklarını takdir etmek için aracın üzerinde taşıyacağımız, biraz farklı olan bir renk düzeni kullanacağız."

Wolff, henüz Lewis Hamilton'ın durumunun netleşmediğini de belirtti.

"Bu hafta sonu Abu Dhabi'de araçta kimin olacağı konusunda hâlâ bazı soru işaretleri var. Lewis'in durumu düzeliyor, ama sürüp sürmeyeceğini henüz bilmiyoruz."

"Onu direksiyona geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve onun da en kısa zamanda geri dönmeye kararlı olduğunu biliyoruz."

"Yine de en büyük önceliğimiz onun sağlığı, bu yüzden durumun ne olduğunu göreceğiz ve gereken kararı alacağız."