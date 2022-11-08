Mercedes: "Abu Dabi'de damalı bayrağı görene kadar pes etmeyeceğiz"

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2014 ile 2021 arası yedi Pilotlar Şampiyonluğu ve sekiz Takımlar Şampiyonluğu kazanan Mercedes'in saltanatı, bu sezon Red Bull'un her iki şampiyonluğu da kazanmasıyla bitmiş oldu.

Mercedes bu sezon, kendisini oldukça yabancı bir yerde buldu. 20 yarışın tamamlandığı ve sadece 2 yarışın kaldığı sezonda, henüz hiç galibiyet elde edemediler.

Buna rağmen Mercedes, yıl boyunca ilerleme kaydetti ve bu, özellikle Lewis Hamilton'ın son iki yarışta Max Verstappen'i ile galibiyet mücadelesine girmesiyle daha da vurgulandı.

Bu, Mercedes'in kalan Brezilya ve Abu Dabi yarışlarında Takımlar Şampiyonası ikinciliği için Ferrari ile mücadele etmesine yardımcı olacak.

Ancak iki takım arasındaki mevcut 40 puanlık fark, Mercedes'in kapatamayacağı kadar fazla olabilir.

Mercedes'in motor sporları strateji direktörü James Vowles, "Hedefimiz çok açık."

"Amacımız, şampiyonayı ikinci olarak bitirmek ve bu puan farkını kapattığımız her yarış, bizim için başarı demektir."

"Meksika'da onlardan sadece 13 puan aldık, bu yüzden iki yarış için hâlâ 40 puan kaldı; neyse ki bunlardan birinde sprint yarışı var."

"Bence şu anda sezon başı veya sezon ortasından farklı olarak, onlarla gerçekten mücadele edebileceğimiz bir aracımız var."

"Ancak 40 puan muazzam bir fark. Gerçekten her şeyin mükemmel, doğru olması ve belki de Ferrari'nin ikinci sırayı almamız için bize bir fırsatı vermesi gerekecek."

"Abu Dabi'deki damalı bayrağa kadar pes etmeyeceğimizi söyleyebilirim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes ayrıca, Ferrari'nin önümüzdeki hafta sonu Interlagos pistinde performans açısından bir adım atmasını bekliyor ve bu durum, görevlerini daha da zorlaştıracak.

Vowles, São Paulo'daki yüksek rakımın Meksika'dakiyle aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağı sorulduğunda, "Oraya gitmeden önce bunu söylemek gerçekten zor ama aynı seviyedeki rekabetten zevk alacağımızı sanmıyorum."

"Farklı olmayacak, belki bir adım geriye gidebiliriz ama kesinlikle Ferrari'nin Meksika'dakinden daha yakın olmasını bekliyorum. Evet, normalden daha yüksek rakım var; deniz seviyesine göre 700 metre civarında olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda pist düzeninin ne olduğu ve yere basma gücü de önemli bir faktör."

"Daha önce de belirttiğim gibi, yüksek yere basma gücü olan pistlerde gerçekten iyi performans gösteriyoruz ama Brezilya'da bunu beklemiyoruz." dedi.