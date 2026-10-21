Formula 1 Amerika GP

Mercedes, ABD GP’de kullanacağı özel renk düzenini tanıttı

Mercedes, Petronas kutlamasından iki yarış sonra Circuit of the Americas pistinde kullanacağı renk düzenini tanıttı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 11:00

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Mercedes, ABD GP tasarımı

Mercedes takımı, bu hafta sonu Austin’de düzenlenecek ABD Grand Prix öncesinde araç tasarımında sürpriz bir yenilik yaparak pist üstüne özel bir mavi renk düzeniyle çıkacağını duyurdu. Alman üreticinin lüks kişiselleştirme ve özelleştirme programı olan MANUFAKTUR iş birliğiyle hazırlanan bu tasarım, aracın görsel kimliğine farklı bir dokunuş kazandırıyor.

İki yarış önce Petronas ile olan ortaklığını kutlamak adına aracının ön bölümündeki gümüş renkli kısmı yeşilimsi mavi detaylarla değiştiren Mercedes, Austin'deki mücadele için de benzer bir tasarıma gitti. Aracın ikonik gümüş bölümleri, ABD GP hafta sonu boyunca MANUFAKTUR programını simgeleyen özel bir mavi tonuna bürünecek.

Mercedes, ABD GP tasarımı

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