Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a geçişi nedeniyle endişeli!

Red Bull, yeni Powertrains departmanının teknik direktörü olarak Mercedes AMG HPP Mühendislik Bölümü Başkanı Ben Hodgkinson'ı atamıştı.

Hodgkinson, 2001 yılında tasarım mühendisi olarak Mercedes'e katıldı ve ardından pek çok üst düzey görevde yer aldı. 2017 yılında, mevcut görevi olan Mercedes AMG HPP Mühendislik Bölümü Başkanı görevine getirilmişti.

Alman ve İtalyan basınına göre Red Bull ve Hodgkinson arasında yapılan anlaşma, Mercedes'i oldukça rahatsız etti ve aynı zamanda şirket içerisinde endişeler de var.

İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre İngiliz mühendis, Mercedes'teki meslektaşlarını da Red Bull'a götürme konusunda görüşmeler gerçekleştirdi ve bunlardan bazılarını kendisiyle beraber Red Bull'a götürmeyi istiyor.

Bunun yanı sıra Red Bull'un HPP'de çalışan diğer insanlarla temasta olduğu ve onlara yüksek maaşlar vererek kendilerini ikna edebileceği söyleniyor.

Gazeteye göre Mercedes'in endişeleri bununla da sınırlı kalmıyor. Hodgkinson, Mercedes'le ilgili tüm sırları biliyor ve bunları, kendisiyle beraber Red Bull'a götürecek.

Bu motorlar 2025 yılına kadar dondurulsa da, motorla ilgili her ayrıntı Red Bull Powertrains için çok değerli olacak.

Bu anlaşma, akıllara Mercedes'in Ferrari'den anlaştığı isimleri getiriyor. Mercedes, James Allison'la anlaştıktan kısa bir süre sonra, Ferrari'nin motor departmanında çalışan Lorenzo Sassi ile anlaşmıştı. Daha sonra bu ikiliye Giacomo Tortora da katıldı. Her ikisi de Allison'la oldukça iyi anlaşıyordu.

Hodgkinson'ın Red Bull'a geçişi kısa vadede pek mümkün görünmüyor ve belli bir süreyi kenarda geçirmesi gerekiyor.

Bu "kenarda geçirme süresi" bir takımdan diğerine geçişte uygulanan bir yöntem. Bu süre içerisinde kişi, eski takımından ayrılıyor ve yeni takımına geçmeden önce belli bir süre beklemek zorunda kalıyor.

Bu sürenin ne kadar uzun olduğu bilinmiyor ancak genelde 6 ay olarak uygulanıyor. Ancak İtalyan basınına göre Hodgkinson'ın durumunda bu süre 1.5 yılı bulabilir.

Bu da 2022 sonuna kadar Red Bull'a katılamayacağı anlamına gelebilir.