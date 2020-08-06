Mercedes, 70. Yıl Dönümü GP'de Stirling Moss'u anacak

Moss, Nisan ayında 90 yaşında hayatını kaybetmişti ve ölümünün ardından dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yağdı.

Moss, 1955'te Mercedes ile F1 dünya şampiyonasını ikinci sırada bitirdi ve Aintree'deki Britanya Grand Prix'sini pole pozisyonundan başlayıp kazandı.

Moss'un F1 kariyerinin çoğunda, aracının üzerinde yedi deliği olan bir at nalı logosu yer aldı.

Moss ailesi ata binmeye büyük ilgi gösteriyordu ve yedi, hem Moss hem de annesi için şanslı bir rakamdı.

Mercedes, bu hafta sonu yapılacak 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde Alman pilotu anmak amacıyla, bu at nalı logosuyla yarışacaklarını doğruladı.

Bu logo hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas'ın aracında yer alacak.