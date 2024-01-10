Mercedes, 70 milyon sterlinlik kampüs genişlemesiyle 'saygısızlık' yapmakla suçlandı
Mercedes, planlanan Brackley Formula 1 kampüsü genişlemesiyle yerel işletmelere 'büyük saygısızlık' yapmakla suçlandı ve takım, bu iddiaların ardından bir açıklama yaptı.
Ekip, çalışma ortamını iyileştirmek amacıyla 70 milyon sterlinlik yatırımın bir parçası olarak pazarlama binaları, eğlence tesisleri ve restoranlar da dahil olmak üzere Silikon Vadisi tarzı bir kampüs inşa etmeyi planlıyor.
Başlıca sorunlar, adını eski F1 Dünya Şampiyonu ve Mercedes danışmanı Niki Lauda'dan alan ve Mercedes fabrikasına giden 'Lauda Drive'ın yanında bulunan St James Road üzerinde yaratabileceği etkiden kaynaklandı.
Personel tarafından fabrikanın önüne ulaşmak için kullanılan bu yolun, sabahları 57'den 528'e, akşamları ise 50'den 287'ye kadar araç akınına yol açmasından endişe ediliyor.
Bölge sakinleri mutsuz
Yol üzerinde bir depo işleten bölge sakinlerinden biri olan Amerikan otomobil parçaları uzmanı Przemyslaw Polak, planların yoğun saatlerde işletmeyi 'erişilemez' hale getireceğine inanıyor.
Canonbury Products Ltd'den Simon Wheeler, yerel işletmelerin planlardan haberdar edilmediğini ve bunun tedarikçileri üzerinde yaratabileceği sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi.
Wheeler, "Herkes bunun gerçekleşmesi fikrine tepkili çünkü şu anda hepimiz bu binaya oldukça sınırsız bir erişime sahibiz, bu da personel veya ticari araçların içeri girmesinde hiçbir sorun yaşamadığımız anlamına geliyor."
"Sabahın ilk saatlerinde ve gecenin son saatlerinde tesise girip çıkmaya çalışan birkaç yüz araç varsa, bu bir kargaşaya neden olacaktır. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ya da çalışanlarımız trafiğe yakalanmamak için evlerinden daha erken çıkmak zorunda kalabilir."
"Küçük işletmelerle ilgilenmiyorlar bile. 'Biz Mercedes'iz, istediğimizi yaparız ve siz de buna uymak zorundasınız' gibi bir durum var. Bu, kendileriyle benzer bir süredir burada bulunan işletmelere karşı büyük bir saygısızlık." dedi.
Fotoğraf: Mercedes AMG
Mercedes factory aerial view
Mercedes yanıt verdi
Mercedes, Chronicle'a yapılan iddialara yanıt vererek tüm planlama prosedürlerinin takip edildiğini açıkladı.
Sözcü şunları söyledi: "Planlama başvurusu sürecinde, Planlama Departmanı ile istişare de dahil olmak üzere tüm uygun yollardan geçtik."
"Buna ek olarak, bağımsız trafik araştırmalarımızı denetleyen ve doğrulayan hem Yerel Karayolları Dairesi hem de Ulusal Karayolları Ajansı ile uzun istişarelerde bulunduk. Ayrıca yerel Acil Durum Hizmetleri ile de istişarelerde bulunduk ve acil bir durumda St James Road'dan kolay çıkış sağlamak için bir yol iyileştirme planı üzerinde anlaştık."
"Yerel işletmelerden biri tarafından istihdam edilen uzman karayolları danışmanı tarafından dile getirilen endişeler, önerilen çalışmaların işletme üzerinde mümkün olan en az etkiye sahip olmasını sağlamak için gözden geçirilmiştir. Bu yaklaşımda yerel Karayolları ekibi ile mutabık kalınmıştır."
"Buna ek olarak, tesis girişimizin etrafındaki yerel patikaları ve bisiklet yollarını iyileştirecek, Oxford Road'a yeni bir yaya geçidi ekleyecek ve trafik akışına yardımcı olmak için yollarda çalışmalar yapacağız."
"Brackley'de büyük bir işveren olarak, paydaşlarımızla iyi ilişkiler ve diyalog sürdürmek ve yerel bölgedeki olumlu etkimizi en üst düzeye çıkarmak için her zaman çaba gösteriyoruz. Bu süreçte ilerlerken de bunu yapmaya devam edeceğiz."
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