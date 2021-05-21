Mercedes, 400.000 dolarlık desteğe rağmen lastik testinden neden vazgeçti?

Valtteri Bottas'ın Imola'da karıştığı büyük kaza sonucu aracı yeniden toparlamak için harcanan para, takımın sezonun ilerleyen bölümü için planladığı geliştirme çalışmalarını etkilemişti. Takım bunun dışında lastik testini de atlamak zorunda kaldı. Tüm bunlar, üst sıra takımlarının bütçe sınırı dahilinde kalmak için her bir doları hesaba kattığını bir kez daha işaret etmiş oldu.

Pirelli testlerine katılacak takımlara 400 bin dolarlık bir hak tanınıyor olsa da, bu Mercedes'in testlere uygun araç hazırlaması ve Fransa'ya ekip göndermesi için yeterli olmadı.

Paul Ricard'da gerçekleştirilecek iki günlük test yağmur lastikleri ile olacaktı. Mercedes, Pirelli'ye bu konuda yardımcı olma konusunda anlaşmaya vardı. Brackley merkezli ekip, nisan ayının sonunda Imola'da iki günlük teste çıkmıştı ve takımın kuru zemin lastik testleriyle bir gün hakkı daha bulunuyor. Onun ağustos ayında Macaristan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mercedes'in Paul Ricard'da yapamayacağı testi onun yerine Ferrari yapacak. Ancak bu durum karşısında Pirelli, gelecek sezonlarda uygulayacağı lastik geliştirme programları için şimdiden endişelenmeye başladı.

Lastik testleri, 2021 F1 finansal kuralları belirlenirken öne çıkan konulardan birisiydi. Bu testlerin takımların bütçe sınırlarını olumsuz etkilememesi için, her bir test günü için 200 bin dolar harcama yapılmasına izin verilmişti.

Yani Mercedes, Paul Ricard testlerine katılsa bunun için bütçe sınırı haricinde 400 bin dolar harcayabilecekti. Ancak Mercedes, şimdiden 145 milyon dolarlık bütçe sınırına yakın olduğu için, birkaç gerekçeyle bu testlere katılmama kararı aldı.

Öncelikle takım, 23 yarışlık yoğun takvim içerisinde Mercedes, bazı dönemlerde devamlı yarış ekibi içerisinde yer alan mekanikerlerin yerine gösteri sürüşlerinde çalışan mekanikerleri çalıştırmayı planlıyor. Bu personel normalde bütçe sınırı dahilinde değil çünkü onlar mevcut yarış programında yer almıyorlar.

Onların bazı günlerde çalışmalarına izin veriliyor ancak çalıştıkları süre onların çalışma saatlerinin % 10'unu aşarsa, o zaman onların maaşları da bütçe sınırına dahil edilecek. Bunun dışında İngiltere'ye dönüşte uygulanan karantina kuralları da durumu daha karmaşık hale getiriyor.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 AMG Photo by: Mercedes GP Petronas Formula One Team

İkinci sorun ise motor masrafları. 2021 F1 sportif kurallarının derinlerinde bir yerde, "Güç Ünitesi tedarik çevresi" başlığı yer alıyor ve bir sene içerisinde yapılabilecek toplam test mesafesi hakkında bilgi veriliyor.

O bölümde bir takımın yıllık güç ünitesi masrafının iki araç için bir yarış sezonunu ve buna ek olarak 5000 km test mesafesini içerdiği belirtiliyor. Bu mesafeyi açan kullanımlarda ortaya çıkacak güç ünitesi masrafı, ekstra bir gider olarak hesaplanacak.

Bir başka deyişle, Mercedes GP Daimler AG'ye güç ünitesi giderleri diğer Mercedes güç ünitesi kullanan takımlar kadar para ödüyor. Ödenen para yarış takvimini ve buna ekstra olarak 5000 km test mesafesini içeriyor. Bu sınır aşılırsa, harcamalara ekstra güç ünitesi gideri kaleminin eklenmesi gerekiyor. Yani bu durumda bütçe sınırına yeni bir şey daha eklenmiş oluyor.

Mercedes bu sene Bahreyn'de üç günlük testlere çıktı. Bunlara ek olarak 100 km'lik iki film çekimi testi yapıldı ve Pirelli ile Imola'da 18 inç lastik testi yapıldı. Bunlara ek olarak Budapeşte'de bir gün test daha yapılması planlanıyor. Son olarak ise Abu Dhabi'deki final yarışından sonra geleneksel testler yapılacak.

Takım Paul Ricard'daki iki günlük teste çıksaydı, muhtemelen sene sonunda 5000 km'lik test hakkını aşacaktı ve bunun sonucunda güç ünitesi için ekstra harcama gideri oluşacaktı.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, "Bütçe sınırına uymaya çalışıyoruz. Bu yüzden lastik testi ile ilgili harcamaları yapamayacağız. Mekanikerlerimizi bu kadar uzun bir seyahate gönderemeyiz." demişti.

2021'deki test mesafesi sınırının gerçek manada sadece Mercedes ve Ferrari'yi etkilediğini vurgulamakta fayda var çünkü bu iki takım Pirelli ile 5 gün test yapma konusunda gönüllü oldular. Diğer büyük takım Red Bull, sadece 3 gün test yapmayı tercih etti.

Mercedes'in Paul Ricard testlerine katılmamasının ardından görevi devralan Ferrari, böylece 7 gün test yapmış olacak. Ferrari bu durumda ekstra motor masrafı giderini karşılayacak bir yol bulmuş olabilir.

Ancak Ferrari'nin genel olarak durumu Mercedes'ten farklı. Ferrari o testlerde yarış takımından mekanikerleri kullanacak ve ekip Monako'daki yarışın ardından doğrudan Paul Ricard'a geçecek. Yani Ferrari için personel gideri açısından karmaşık bir durum söz konusu değil.

Diğer taraftan Maranello merkezli ekip, 18 inç lastiklerle mümkün olan her sürüşü yapma konusunda istekli çünkü melez bir araçla dahi olsa her sürüşten bir şeyler öğrenebilirsiniz.

Matia Binotto, "Ferrari olarak her zaman önceliğimizin 2021'den ziyade 2022 olduğunu söyledik. Pirelli lastiklerini test ederek, Pirelli'ye yeni lastiklerini geliştirmede yardımcı oluyoruz. Bunun bizim için önemli olduğuna inanıyoruz."

"Şanslıyız ki Imola'da kaza yapmadık. Bu sayede Mercedes'e kıyasla hâlâ acil durum planımızı koruyoruz. Bu yüzden testi kabul ederek onları desteklediğimiz için mutluyuz." dedi.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yağmur lastikleriyle testi başka bir takıma vermek, genel program açısından büyük bir değişiklik değil. Ancak Mercedes'in bütçe sınırı kapsamında aldığı bu karar, bütçe sınırının şimdiden büyük takımların günlük çalışmalarını nasıl etkilediğini gösteriyor.

2022'de bütçe sınırının 140 milyon dolara, ardından 2023'te 135 milyon dolara düşeceğini unutmamak lazım. Yani o senelerde bütçe sınırına uymak daha zorlu olacak.

Pirelli için bir diğer olası sorun ise, şirketin gelecek sene lastikleri geliştirmek için kapsamlı bir program daha uygulamayı planlıyor olması. Gelecek sene kış testleri her zamanki sayıda olursa, o zaman büyük takımların Pirelli'ye daha fazla gün ayırması zorlaşabilir.

Pirelli'nin F1 patronu Mario Isola, "Mercedes'in bize gelip lastik testiyle alakalı bir sorun olduğunu söylemesi, biraz şaşırtıcı oldu."

"Açıkçası bu konuyu FIA ile konuşuyorum çünkü bu sene böyle bir sorun yaşanıyorsa, muhtemelen gelecek sene de sorun olacaktır. Bunun için bir çözüm bulmamız lazım."

"Gelecek sene, gerçek yarış araçlarıyla testler yapacaklar, melez araçlar olmayacak. Bu yüzden, bunun lastik testlerini nasıl etkileyeceğini anlamamız lazım." demişti.

Isola, Pirelli'nin bu konularda her zaman esnek olduğunu bu yüzden Paul Ricard'daki testleri Ferrari'nin yapacak olmasının kendileri için bir sorun teşkil etmediğini söyledi.

Isola, "Bu sene, her zaman olduğu gibi rotasyonlu bir plan yaptık. Her sene olduğu gibi tüm takımlara test teklifinde bulunduk. Williams haricinde tüm takımlar, melez araç yapmaya karar verdiler. Yani bu konuda herkesle anlaşmaya varmıştık."

"Şimdi Mercedes'in böyle bir karar vermesinin ardından, şanslıyız ki Ferrari yağmur testi için müsaitti. Bu sayede, sezon başlamadan önce planladığımız gelişim programını uygulamaya devam edebileceğiz."

"Biz her zaman bu tür konularda gerekli tepkiyi vermeye hazırız ancak bütçe sınırı yeni bir konu. Ancak yine de pandemi ve takvimdeki değişiklikler nedeniyle benzer durumlara gerekli tepkiyi vermeye hazırız. Ancak bütçe sınırı nedeniyle ortaya çıkan bu konu bizim için biraz şaşırtıcı oldu." dedi.

Isola, her ne kadar takımlara bu testler için günlük 200 bin dolar harcama izni verilmesinin iyi bir adım olduğunu söylese de takımların bütçe sınırından endişe etmeden bu testlere katılabilmeleri için daha fazla adımın atılması gerektiğini söyledi.

Isola, "Pirelli için lastik testi yapmak, tüm takımlar için nötr bir şey olmalı. Takımlar bütçe sınırı nedeniyle kısıtlamalara odaklanmış durumdalar ve bütçe sınırına göre çalışıyorlar. Ancak Pirelli lastikleri, bütçe sınırı denkleminin içerisinde yer almamalı. Bunun için bir kural belirlemenin kolay olduğunu söylemiyorum ancak yine de bu konuyu görüşmeliyiz."

"Kolay bir çözüm yok ancak birlikte çalışarak bir çözüm bulacağımızdan eminim çünkü bu şekilde teste karar verdikten sonra çekilmek tuhaf olmasa da pek mantıklı değil."

"Bütçe sınırının böyle bir etkisi varsa, o zaman bir çözüm bulmak zorundayız. Dinamik bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden her gün yeni bir şey çıkıyor ve bunun için bir çözüm bulacağız." dedi.

Gelecek hafta Paul Ricard'da gerçekleştirilecek testler Pirelli için önemli olacak çünkü o, ıslatılan pistte yağmur lastikleriyle gerçekleştirilecek 3 testten sonuncusu olacak.

Daha önce şubat ayında Ferrari Jerez'de, geçen sene eylül ayında ise Alpine Paul Ricard'da 18 inç yağmur lastikleriyle test yapmıştı.

Ferrari, normalde Mercedes için planlanan bu testi devralmasıyla yağmur lastikleriyle en çok test yapan takım olacak.

Bu bilgilerin gelecek sene yağmurlu bir yarış olması halinde Ferrari'ye bir avantaj sağlayıp sağlamadığını görmek ilginç olacak.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 AMG Photo by: Mercedes GP Petronas Formula One Team