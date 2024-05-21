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Formula 1 Emilia Romagna GP

Mercedes, 2026 öncesinde umutlu: "Yeni güç ünitesi, 2014'teki gibi hissettiriyor"

2022'de spora giren zemin etkili araç döneminden istediğini alamayan Mercedes, şimdiden daha başarılı olmayı umduğu ve motorların yenileneceği 2026'ya hedeflenmiş olabilir.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Bradley Lord, Mercedes F1 Head of Communications, James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes, 2022'den bu yana bir türlü ön sıra mücadelesine tam manasıyla entegre olamazken, rakipleri Ferrari ve McLaren lider Red Bull'la farkı kapatmayı başardılar.

Diğer taraftan takım, sene sonunda ayrılacak olan Lewis Hamilton'ın yerine Red Bull'un yıldız pilotu Max Verstappen'le anlaşmak istiyor. Şu ana kadar pist üstünde gösterilen performans Verstappen'i ikna edecek düzeyde değildi ancak Toto Wolff'un Verstappen'i ikna etmek için elinde son bir kozu olabilir: 2026 motoru.

Teknik direktör James Allison, yeni motorla ilgili hissiyatın takımının dominant güç olduğu hibrit döneminin başlangıcındakiyle aynı olduğunu söyledi.

2014'te F1 'de yapılan bir önceki büyük kural değişikliği Mercedes için eşi benzeri görülmemiş bir başarı dönemine yol açmıştı. O dönemde Mercedes, güç ünitesi konusunda mutlak bir ölçüttü ve yeni motor düzenlemeleri uygulamaya konduğunda yine öyle olmayı umuyor.

Mercedes'in dominant olduğu yıllarda Ferrari'de olan Allison, 2017'de Mercedes'e geçmişti. GP Blog'da yer alan haberde Allison'un, "Yeni nesil güç ünitelerinin tasarlandığı ve bunları gerçeğe dönüştürmek için muazzam bir çaba sarf edildiği 2014 öncesinde takımda değildim."

 "Ancak o dönemde takımda olanlar, bana hissiyatın çok benzer olduğunu söylediler. HPP'de [Mercedes Yüksek Performanslı Güç Aktarma Organları] bunu başarıya ulaştırmak için büyük bir çalışma var çünkü motorlar, önümüzdeki birkaç sezon boyunca arabalarının arkasında buna sahip olacak kadar şanslı olan herkesin rotasını belirleyecek. Şanslıyız ki bizim adımıza yaptıkları tüm bu iyi yatırımların karşılığını alacağız." sözlerine yer verildi.

Wolff: "Mercedes motoru her zaman referans oldu"

Takım patronu Toto Wolff ise, Mercedes'in F1 güç ünitesinin hâlâ güçlü olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Üst düzey bir liderlikle, olabildiğince iyi bir motor departmanımız var. HPP'de organizasyonel yapı açısından farklı olmasını istediğim bir milimetre bile yok, orada çalışan ve etkileşimde bulunduğum için şanslı olduğum insanlar açısından mükemmel bir organizasyon."

"Onlar sadece iyi iş çıkarıyorlar ve uzun zamandır bunu yapıyorlar. 2014'ten bu yana hemen hemen referans noktasıyız ya da belki başka bir motorla referans noktasıyız, yani bu değişmedi. 2026'nın gelmesini ve güç ünitelerinin farklı performans seviyelerini görmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

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