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Formula 1 Haberler

Mercedes, 2026 F1 motor kurallarının gecikmemesini istiyor

Mercedes, 2026 Formula 1 sezonu için planlanan motor kurallarının yaz döneminden sonraya sarkabileceği iddialarının ardından bu sürecin uzamaması gerektiğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes, 2026 F1 motor kurallarının gecikmemesini istiyor
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Spora girmeyi planlayan Porsche ve Audi'nin F1'e gireceğini, 29 Haziran'da Dünya Motor Sporları Konseyi'nde yapılacak oylamanın ardından Avusturya GP hafta sonunda açıklaması bekleniyordu.

Ancak kural taslağında hâlâ düzenlemeler yapıldığı için oylamanın bu hafta yapılmama ihtimali ortaya çıktı. Bu, Porsche ve Audi'nin duyurularının da gecikmesine neden olabilir.

Yeni kuralları doğrulamak için resmi bir zaman aralığı bulunmuyor ancak Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, bu sürecin birkaç hafta içerisinde tamamlanmayacağını düşündüğünü söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Kuralların imzalanması konusunda çok istekliyiz çünkü bu iş üzerinde çalışmaya başlamak istiyoruz."

"Ancak aynı zamanda bunun doğru bir şekilde yapılması lazım. FIA'nın bunu doğru bir şekilde yapacağına inanıyoruz."

"Mevcut tüm üreticiler ve yeni güç ünitesi tedarikçileri ile imzalanmaya hazır, detaylı kurallara sahip olduğumuz bir noktaya gelmenin kolay olmadığını düşünüyorum."

"Ancak aynı zamanda çok fazla uzamamasını umuyorum. Umarım bunu bu yaz yapabiliriz, böylece sonbahara motor kuralları belli olmuş şekilde girebiliriz."

"Eylül ayında kuralların belli olmasını umuyorum. Herkes aynı doğrultuda çalışırsa, bu iyi olur." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Wolff bu konu hakkındaki gecikme olabileceğini söylese de, Dünya Motor Sporları Konseyi'nde bulunan Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, orijinal zaman aralığına uyabileceklerini düşünüyor.

Binotto, "Erteleneceğinden emin değilim. Şu ana kadar oylamanın erteleneceğine dair resmi bir bilgi almadık."

"Haziran ayı sonunda bir konsey olacak ve Avusturya'da F1 Komisyonu olacak. Bu açıdan adım adım ilerleyeceğiz." dedi.

Porsche'nin Red Bull ile ilişki kurarak spora girmesi beklenirken Audi'nin Sauber ile anlaşma yaparak kendi adıyla girmesi bekleniyor.

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