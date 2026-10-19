Formula 1

Mercedes, 2026 F1 Dünya Şampiyonluğu'nu ne zaman ilan edebilir?

Kimi Antonelli, ABD Grand Prix'sinde ilk şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileme şansına sahip olsa da Mercedes'in takımlar şampiyonluğu için biraz daha beklemesi gerekebilir.

Ed Hardy Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 15:55

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2026 Formula 1 sezonu, Mercedes'in eski baskın günlerine geri döndüğünü gösteriyor. Alman üretici, 2020 sezonundan bu yana ilk kez hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu aynı yıl kazanabilecek konumda.

Pilotlar şampiyonasında Kimi Antonelli ve George Russell ilk iki sırada yer alıyor. Takımlar şampiyonasında ise Mercedes, ikinci sıradaki Ferrari'nin 134 puan önünde.

Mercedes'in bu konuma gelmesinde, sezonun ilk 17 yarışında elde ettiği 11 galibiyet belirleyici oldu. Bu galibiyetlerin çoğu sezonun ilk bölümünde geldi; rakipler ilerleyen yarışlarda aradaki farkı kapatmayı başardı.

Buna rağmen Mercedes, Max Verstappen'in uzun süreli üstünlüğünün ve Lando Norris'in şampiyonluğunun ardından 2020'den bu yana ilk pilotlar şampiyonluğunu kazanmaya hazırlanıyor. Takımlar şampiyonasında da benzer bir tablo söz konusu.

Mercedes, takımlar şampiyonluğunu son olarak 2021'de kazanmıştı. Yer etkili dönemde Red Bull ve McLaren'in gerisinde kalan Alman ekip, 2026 sezonunun bitimine altı yarış kala yeniden zirveye çıkmaya çok yakın.

Antonelli, ilk dünya şampiyonluğunu bir sonraki yarış olan ABD Grand Prix'sinde matematiksel olarak garantileyebilir. Ancak bunun bir hafta sonraki Meksika Grand Prix'sinde gerçekleşmesi daha olası görünüyor. Mercedes'in takımlar şampiyonluğunu garantilemesi ise daha uzun sürebilir.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Katar ve Abu Dabi Grand Prix'lerinin planlandığı gibi düzenlenmesi halinde, 2026 takımlar şampiyonasında dağıtılabilecek 258 puan bulunuyor.

Bu nedenle matematiksel olarak hâlâ şampiyonluk şansı bulunan dört takım var: Mercedes, Ferrari, McLaren ve Red Bull.

Beşinci sıradaki Racing Bulls ise Mercedes'in 478 puan gerisinde bulunuyor ve şampiyonluk yarışının dışında kalmış durumda.

Sıra Takım Puan 1 Mercedes 578 2 Ferrari 444 3 McLaren 339 4 Red Bull 332 5 Racing Bulls 100 6 Alpine 68 7 Haas 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

Formula 1, gelecek hafta sonu Austin'de damalı bayrağı gördüğünde takımlar şampiyonasında dağıtılabilecek 215 puan kalacak.

Bu nedenle ABD Grand Prix'sinin McLaren ve Red Bull'un şampiyonluk umutlarını matematiksel olarak sona erdirmesi bekleniyor. Her iki takımın da Austin sonrasında Mercedes'in 214 puan yakınına gelmesi gerekiyor.

Ancak Mercedes'in iki takıma karşı da dokuz galibiyetlik üstünlüğü bulunuyor. Dolayısıyla McLaren veya Red Bull, Teksas'ta farkı 215 puana indirse bile galibiyet sayısındaki gerilikleri nedeniyle şampiyonluk mücadelesinden elenecek.

Bunun gerçekleşmesi için son şampiyon McLaren'in Mercedes'ten en az 25, Red Bull'un ise en az 32 puan fazla toplaması gerekiyor. Bu nedenle Mercedes'in şampiyonluk yarışındaki gerçekçi rakibi Ferrari olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Ferrari, Austin'de yaşanacak sonuç ne olursa olsun yarış sonunda Mercedes'in 214 puan gerisine düşmeyeceği için takımlar şampiyonluğu ABD'de matematiksel olarak kesinleşmeyecek.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ferrari açısından Austin'deki en kötü senaryo, puan alamadığı bir hafta sonunda Mercedes'in ilk iki sırayı alması olur. Böyle bir durumda iki takım arasındaki fark 177 puana çıkar.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Mercedes, Meksika Grand Prix'sine dokuzuncu takımlar şampiyonluğunu kazanma ihtimaliyle gidecek ve böylece Williams'ı yakalayacak. Mercedes'in önünde Ferrari'nin 16, McLaren'in ise 10 şampiyonluğu bulunuyor.

Katar ve Abu Dabi yarışlarının düzenlenmesi halinde, Meksika'dan sonra kalan dört yarışta toplam 172 puan dağıtılabilecek. Austin'deki söz konusu senaryoda Mercedes'in Meksika'da Ferrari'nin kendisinden en az altı puan fazla toplamasını engellemesi, şampiyonluğu garantilemesi için yeterli olacak.

Grand Prix Mercedes'in topladığı puanlar Ferrari'nin topladığı puanlar Australia 43 27 China 43 27 Japan 37 23 Miami 37 12 Canada 25 30 Monaco 25 18 Barcelona 18 25 Austria 40 14 United Kingdom 18 40 Belgium 25 30 Hungary 21 22 Netherlands 33 22 Italy 43 8 Spain 35 12 Azerbaijan 35 20 Malaysia 18 27 Singapore 17 26

17 Grand Prix'lik tabloya bakıldığında Mercedes, Ferrari'den yarış başına ortalama 7.6 puan daha fazla topladı. Bu ortalamanın önümüzdeki iki yarışta da korunması halinde iki takım arasındaki fark 149 puana inecek.

Dolayısıyla Mercedes'in şampiyonluğu Meksika'da garantilemesi zor görünüyor. En olası senaryo, Alman ekibin bir sonraki yarış olan Brezilya Grand Prix'sinde dünya şampiyonluğunu ilan etmesi.

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- Motorsport.com Ekibi

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