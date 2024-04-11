Mercedes, 2025 için Antonelli'yi "ciddi şekilde" değerlendiriyor
Mercedes Formula 1 Takım Patronu Toto Wolff, takımının 2025 yılı için Lewis Hamilton'ın yerine çaylak Andrea Kimi Antonelli'yi getirebileceklerini işaret etti.
Simon Galloway / Motorsport Images
Hamilton'ın 2024 sonunda Ferrari'ye katılacağını açıklamasının ardından Mercedes'te potansiyel sürücü arayışları başladı.
Carlos Sainz ve Fernando Alonso da dahil olmak üzere griddeki 13 pilotun sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor.
Ancak Mercedes'in mevcut pilotlardan birisiyle anlaşmak yerine, genç yeteneği Kimi Antonelli'ye yönelmesi bekleniyor.
Xinhua'ya özel bir demeç veren Wolff, Antonelli'nin en güçlü aday olduğunu idle getirdi.
Wolff, Antonelli'nin Hamilton'ın koltuğuna geçme şansıyla ilgili şöyle dedi: "Kesinlikle çok güçlü bir aday."
"Önce F2 sezonunun nasıl geçeceğini görmek istiyorum. Ayrıca F1'deki diğer bazı sürücülerle ilgili neler olacağını da bekleyip göreceğiz."
"Kimi'nin hızından, yeteneğinden ve becerisinden şüphe duymuyorum. F1'e girme ve bunu Mercedes ile yapma potansiyeline sahip olduğuna inanmasaydık onu kartingden bugüne kadar desteklemezdik."
"Geçmişte pek çok genç sürücü bu adımı atabileceğini gösterdi."
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Motorsport Images
Wolff, Mercedes'in 2025 kadrosu konusunda hızlı bir karar vermeyeceğini ve bunun da Alonso ya da Sainz'a uymadığını söyledi.
"Şu anki hissiyatım [sürücü kararını] aceleye getirmek istemediğim yönünde çünkü Kimi gelecek yılki düşüncelerimizin bir parçası ve en güçlü konumda."
"Bu yüzden karar için acele etmemize gerek yok."
"Diğer üst düzey sürücülerden bazıları yakında ne yapacaklarına dair kararlarını verecek. Fakat içimden bir his bu kararı çok hızlı almamam gerektiğini söylüyor."
"Elbette bunu yaparak riskli alıyoruz. [Sainz ve Alonso'nun] kararını anlıyor ve saygı duyuyorum. Konuyu çözmek istiyorlar, ancak bu aşamada bunu teklif edemeyiz."
"İstedikleri şeyin de bu olmadığını biliyorum."
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