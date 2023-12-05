Mercedes: "2024'te geri dönmek kolay olmayacak"

Üst üste sekiz kez Takımlar Şampiyonu olduktan sonra Mercedes 2022'de dramatik bir düşüş yaşadı ve 2023'te de bu düşüşü düzeltmeyi başaramadı.

Takım, 2022'de yalnızca bir galibiyet elde ederken 2023'te hiç galibiyet elde edemedi. Yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın son galibiyetinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçti.

Mercedes, 2024 için yepyeni bir araç vaadiyle bir kez daha şampiyonluk için mücadele etmek istiyor ancak Allison, bunu yapmanın çok zor olduğunu itiraf etti.

Performance People podcast'ine verdiği demeçte Allison, "F1 tarihine bakarsanız, istatistiklerin bize karşı olduğunu görürsünüz."

"Zirvedeki takımlar, bizim belirlediğimiz süre içerisinde yerlerinden ayrılmayacaklar."

"Ancak yine de oldukça iddialı bir program belirledik. Burada derinlemesine bir güce sahibiz ve gelecek yılın aracıyla ilgili oldukça fazla ilerleme kaydettik."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Bunun yeterli olup olmadığını sadece zaman gösterecek. Ancak ben bunu umuyorum ve tüm ekip arkadaşlarımın da aynı şeyi umacağını biliyorum." dedi.

Mercedes'in 2024'te tekrar kazanmaya başlayıp başlamayacağı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bunun cevabını bilmiyorum."

"Umarım geri dönmek için yeterli olacak bir çalışma programına sahibizdir."

"Kazanmaktan kastım yarış kazanmak mı yoksa şampiyon olmak mı derseniz benim kafamda her zaman sadece şampiyonluk vardır, çünkü Formula 1 budur: Takımlar ve Pilotlar Şampiyonası."

"Bu yüzden umarım her iki şampiyonada da şampiyonluk mücadelesi vermek için yeterince şey yapmış oluruz."