Mercedes: "2024'te geri dönmek kolay olmayacak"
Mercedes teknik direktörü James Allison, takımı tekrar zirveye çıkarmaya çalışırken F1 tarihindeki istatistiklerin kendilerine karşı olduğunu kabul etti.
Üst üste sekiz kez Takımlar Şampiyonu olduktan sonra Mercedes 2022'de dramatik bir düşüş yaşadı ve 2023'te de bu düşüşü düzeltmeyi başaramadı.
Takım, 2022'de yalnızca bir galibiyet elde ederken 2023'te hiç galibiyet elde edemedi. Yedi kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton'ın son galibiyetinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçti.
Mercedes, 2024 için yepyeni bir araç vaadiyle bir kez daha şampiyonluk için mücadele etmek istiyor ancak Allison, bunu yapmanın çok zor olduğunu itiraf etti.
Performance People podcast'ine verdiği demeçte Allison, "F1 tarihine bakarsanız, istatistiklerin bize karşı olduğunu görürsünüz."
"Zirvedeki takımlar, bizim belirlediğimiz süre içerisinde yerlerinden ayrılmayacaklar."
"Ancak yine de oldukça iddialı bir program belirledik. Burada derinlemesine bir güce sahibiz ve gelecek yılın aracıyla ilgili oldukça fazla ilerleme kaydettik."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
"Bunun yeterli olup olmadığını sadece zaman gösterecek. Ancak ben bunu umuyorum ve tüm ekip arkadaşlarımın da aynı şeyi umacağını biliyorum." dedi.
Mercedes'in 2024'te tekrar kazanmaya başlayıp başlamayacağı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bunun cevabını bilmiyorum."
"Umarım geri dönmek için yeterli olacak bir çalışma programına sahibizdir."
"Kazanmaktan kastım yarış kazanmak mı yoksa şampiyon olmak mı derseniz benim kafamda her zaman sadece şampiyonluk vardır, çünkü Formula 1 budur: Takımlar ve Pilotlar Şampiyonası."
"Bu yüzden umarım her iki şampiyonada da şampiyonluk mücadelesi vermek için yeterince şey yapmış oluruz."
Mercedes, Wolff hakkındaki "asılsız" iddiaları reddediyor
Mercedes, Wolff hakkındaki "asılsız" iddiaları reddediyor Mercedes, Wolff hakkındaki "asılsız" iddiaları reddediyor
Schumacher, Mercedes'le Magny Cours'da piste çıktı
Schumacher, Mercedes'le Magny Cours'da piste çıktı Schumacher, Mercedes'le Magny Cours'da piste çıktı
F1, Wolff'un görevini kötüye kullandığı iddialarını yalanladı!
F1, Wolff'un görevini kötüye kullandığı iddialarını yalanladı! F1, Wolff'un görevini kötüye kullandığı iddialarını yalanladı!
Son Haberler
Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak
Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak Hankook, 2025'ten itibaren WRC'nin tek lastik tedarikçisi olacak
Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı!
Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı! Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı!
Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"
Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür" Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"
Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"
Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu" Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar