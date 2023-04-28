Mercedes, 2024 F1 aracının tasarımında "temiz bir sayfa" açmayacak

James Allison, 2021 yılından bu yana yürüttüğü CTO görevini Mike Elliott'a devrederek, Mercedes teknik direktörlüğü görevine geri döndü.

Bu karar, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan problemlerin ardından alınırken, Allison'a hem bu yılki hem de gelecek yılki aracın gelişimi görevi verildi.

Takım dar sidepod konseptinden vazgeçmeye ve yeni çözümler denemeye yakın görünüyor fakat Allison, mevcut aracın tamamen değişmesi gerektiğine inanmıyor.

W14 ile ilgili görüşü ve takımın 2024 için tamamen yeni bir şeye ihtiyaç duyup duymadığı sorulduğunda Allison şunları söyledi: "Hiçbirimizin sıfırdan başlamayı iyi ya da başarılı bir yaklaşım olarak değerlendireceğini sanmıyorum."

"Kurallar değişirse, elbette onlarla birlikte değişmek zorundasınız, ancak mühendislik yinelemeyle ilgilidir. Eğer bir şeyleri yırtıp atarsanız, kötü bir şeyden kurtulayım derken iyi şeyleri de çöpe atarsınız. Yani tabiri caizse pire için yorgan yakarsınız."

"Gridin en tepesinden en altına kadarki tüm bu araçlar, inanılmaz derecede iyi araçlar. Bu sadece ne kadar rekabetçi olduğunuzla ilgili bir soru. Tüm dünyanın en iyisi misiniz?"

"Sahip olduğunuz platformu kullanıp, mümkün olan en hızlı şekilde daha iyi hale gelmesini sağlayacak yollar seçersiniz. Neredeyse hiçbir zaman, hatta hiçbir zaman, bir şeyleri fırlatıp 'hayır, bu kadar yeter, hadi değişelim ve tamamen farklı bir şey yapalım' demezsiniz."

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Allison, Mercedes'in W14'ün gelişmesini istediği noktalarda çok radikal bir girişimde bulunmadığını da ekledi.

Geliştirme planları hakkında konuşurken şunları söyledi: "Aracın yere basma gücünü artırmaya ve bunu yaparken de sürüklenmeyi çok fazla artırmamaya çalışacağız."

"Ayrıca aracın dengesini de geliştirmeye çalışacağız. Bence mükemmel dengeye sahip bir araç yok ve bizimki de mükemmelden uzakta."

"Aerodinamik ve süspansiyon kontrolü anlamında bunun üzerinde çalışacağız. Ancak ortada büyük bir keşif yok, aracımızı daha hızlı hale getirecek her şey griddeki her aracı daha hızlı hale getirecektir."

"İşin püf noktası, bunları rakiplerimize kıyasla -daha iyi- gelişmemizi sağlaya kadar çabuk uygulayabilmek. Fakat bunun sihirli bir çözümüyok."