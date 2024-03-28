Mercedes, 2024 F1 aracındaki sıkıntılara ilişkin en büyük ipucunu ortaya çıkardı

Mercedes W15, Lewis Hamilton ve George Russell için kullanımı daha kolay olsa da, beklenen performans adımını atamadı.

Mercedes henüz beşincilikten daha yüksek bir derece elde edemedi ve Avustralya'daki çifte yarış dışının ardından üçüncü sıradaki McLaren'in 29 puan gerisine düştü.

İki yarış dışı kalmayı bir kenara bıraksak bile, Brackley ekibi performans konusunda zorlandı ve sezon başlangıcının çok farklı pistleri olan Bahreyn, Cidde ve Melbourne'de bazı endişe verici eğilimler ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın sıcağında, W15'in yüksek hızlı virajlarda yol tutuşu konusunda zorlandığı ve zıplamalarla daha da kötüleştiği zaten belli olmuştu. Teknik direktör Allison'a göre takımın daha sıcak koşullarda daha az rekabetçi olduğu bir eğilim ortaya çıktı.

En son veri noktası, Avustralya'daki serbest antrenman üç ile sıralama arasındaki rekabet gücü farkıydı.

Sabah serinliğinde yapılan 3. antrenman seansında Hamilton ve Russell neredeyse Red Bull ve Ferrari'nin hızındaydı.

Ancak öğleden sonra daha sıcak koşullarda yapılan sıralama turlarında Ferrari ve Red Bull tur zamanlarında iyileşme yaşarken, Mercedes'in durgunlaştığı görüldü ve Russell yedinci, Hamilton ise 11. sırada yer aldı.

Allison, "Çoğu hafta sonunda araçtan emin olduğumuz bir dönem geçirdiğimizi, ancak daha sonra önemli seanslarda yani sıralama turlarında ve yarışta bunun elimizden kayıp gittiğini görmeye başladık."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Bu modeli bir araya getirmeye çalışırsak, muhtemelen şu anda yapabileceğimiz en güçlü korelasyon, pist sıcak olduğunda, günün en sıcak döneminde rekabet gücümüzün düştüğü ve bu nedenle lastik sıcaklıklarının pistle birlikte yükseldiğidir."

"Bu bize buradan ilerlerken ne yapmamız gerektiğine dair bazı ipuçları veriyor. Melbourne'de 3. antrenmandan sıralamaya kadar herhangi bir ayar değişikliği yapılmadı." dedi.

Allison, W15'in eksikliklerinin ayar çalışmasıyla giderilip giderilemeyeceğinin ya da daha köklü değişiklikler gerekip gerekmediğinin henüz net olmadığını söyledi.

Allison, "Rekabet gücümüzün neden azalıp çoğaldığını doğru bir şekilde tespit ettiyseniz, o zaman hafta sonunda sıcaklığı ve sıcaklık dengesini önden arkaya lehinize çevirmeye ve araçtaki tüm geleneksel ayar araçlarını kullanmaya yönelik bir program üzerinde çalışabilirsiniz."

"Bu çalışmayı burada fabrikada, simülasyonda vb. yapabilirsiniz."

"Ancak, ayarlama açısından sahip olduğunuz özgürlük derecelerini tükettikten sonra hâlâ daha ileri gitmeniz gerektiği sonucuna varırsanız, o zaman bu noktada işiniz zorlaşır."

"Örneğin tasarladığınız aerodinamik haritada ya da süspansiyon karakteristiğinde söz konusu özelliği ağırlaştıran temel özellikler vardır."

"Gerçekten güzel bir şekilde iyileşmesini sağlamak için, altta yatan bu özellikleri değiştirmeniz gerekir. Bu hızlı ve kirli olabileceği gibi biraz daha karmaşık da olabilir." dedi.