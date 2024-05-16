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Formula 1 Emilia Romagna GP

Mercedes: "Büyük adımlar atmak için birkaç yarışa daha ihtiyacımız var"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın 2024 Formula 1 aracını önemli ölçüde geliştirmesinin “birkaç yarış” alacağı konusunda uyardı.

Ezel Tan
Güncel:
George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes, hem yere basma gücünden yoksun hem de yol tutuş sorunlarına sahip olan W15 ile Red Bull, Ferrari ve McLaren gibi rakiplerine kıyasla performans güçlüğü çekiyor.

Bu, aracın tüm potansiyelini kullanmanın ve sürülebilirliği artırmanın oldukça zor olduğu anlamına gelirken, performans seviyesi pistten pistte, lastikten lastiğe değişiyor.

Miami'ye bir taban güncellemesi getirmelerinin ardından Mercedes, 2024'teki ilk gerçek güncelleme paketini bu hafta sonu Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'sine getirecek.

Ancak takım patronu Wolff, performanslarını gerçek anlamda arttırmalarının “birkaç yarış” alacağı konusunda uyarıyor.

Wolff, “İlk altı yarış kolay geçmedi fakat neleri  geliştirmemiz gerektiğine dair net bir anlayışımız var ve bunun üstesinden gelmek için ileriye dönük net bir yol haritası belirledik."

“Bunun meyvelerini toplamamız için birkaç yarış geçmesi gerekecek fakat herkes bunları mümkün olan en kısa sürede elde etmek için çok çalışıyor."

“Bu süreçte elimizdeki paketten en iyisini almaya çalışacağız."

"Imola'ya birkaç güncelleme daha getiriyoruz; umarım bunlar bizi doğru yönde ilerletir.” dedi.

Mercedes'in şef pist üstü mühendisi Andrew Shovlin, neyin değişmesi gerektiğine dair belirli bir yol haritası belirlediklerini doğruladı.

Shovlin, “Sanırım şu anda hangi yöne doğru ilerlememiz gerektiği konusunda net bir anlayışımız var."

“Her pistte aynı sorunu yaşamadık. Cidde'de yüksek hızda çok fazla zıplama vardı ve araç hızlı virajlarda çok zorlanıyordu. Ek olarak yeterince hızlı değildik."

“Melbourne'de ise arka lastiklerin çok hızlı aşınmasından dolayı zorlandık. Suzuka'da bunun üstesinden geldik ama sorunları yalnızca birer birer çözebilirsiniz."

“Şu anda devam eden bir dizi çalışma var ve bunu yapmanın yanı sıra performansı da arttırmamız gerekiyor."

“Son beş ya da altı yarışın aksine, sonraki birkaç yarışa getirebileceğimiz oldukça sağlıklı bazı güncellememiz var.” dedi.

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