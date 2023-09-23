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Mercedes 2024 F1 aracı yenilemesi için mevcut konseptlere "bağlı kalmıyor"

Mercedes, iddialı performans hedeflerini ortaya koyduktan sonra, 2024 Formula 1 aracı için mevcut konseptlerden hiçbirine "bağlı kalmayacağı" konusunda sürücülerine söz verdi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Japonya Grand Prix'sinin sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen'in bir saniye fark atması, Mercedes ikilisi Lewis Hamilton ve George Russell'ın tüm sezon boyunca mücadele ettiği büyük yere basma kuvveti açığını ve denge sorunlarını ortaya çıkardı.

Her iki ismin de gelecek yıl için büyük değişiklikler istediği açıkken, Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin takımın 2024 için bir sıçrama yapmak üzere söylenen her şeyi dikkate aldığını açıkladı.

Japonya'da W14 aracı hakkında konuşan Shovlin, "Lewis ve George birlikte bize her zaman zayıf noktalarımız hakkında geri bildirimde bulunuyorlar."

"Bunun farklı nedenlerini tanımlıyor olsalar da, temelde aracın yeterli dengeye sahip olmadığını biliyoruz."

"Aracı yüksek hızlı bir viraja sokacak güvene sahip olmadıklarını ve arka tarafın istediklerinden daha fazla kayacağı ve biraz zorlanacağı endişesi taşıdıklarını biliyoruz."

"Basında farklı yorumlar görseniz de, ikisi de zayıflıkların nerede olduğu ve nereleri geliştirmemiz gerektiği konusunda çok uyumlular. Diğer araçların GPS'lerini görebiliyoruz ve bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Böylece nerede gelişmeniz gerektiğine dair bir resim oluşturabiliyorsunuz."

"Ve kesinlikle daha önce sahip olduğumuz hiçbir konsepte bağlı kalmıyoruz. Çok açık fikirliyiz. Oldukça yıpratıcı birkaç yıl geçirdik ve tekrar öne geçmek için çok sıkı çalışan bir ekibiz." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images

Mercedes'in 2024'te Red Bull'a rakip olabilecek hızda büyük bir adım atmasına yardımcı olmasını umduğu aracı üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

Shovlin, W15 tasarımının takımın umduğunu verip vermeyrceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu, ancak takımın yapması gereken sıkı çalışmadan kaçınmadığını söyledi.

Shovlin, "Önümüzdeki yıl için aracı oldukça fazla değiştiriyoruz, ancak yol tutuş konusunda yaşadığımız tüm sorunları çözüp çözemeyeceğimiz bir dizi projenin hayata geçmesine bağlı."

"Bu projeler devam ediyor ve henüz tamamlanmadılar. Bunu geliştirmeye çalışmak için bazı iyi yönlerimiz var."

"Araç farklı olacak. Üzerinde pek çok değişiklik yaptık, ancak yeni bir otomobil geliştirirken 'her şeyi hallettik' diyebilmek için henüz çok erken." diye ekledi.

Shovlin, bir takımın rakiplerine karşı bir aracın ne kadar iyi olduğunu önceden bilmesinin neredeyse imkansız olduğunu, çünkü önceki yılların en baskın makinelerinden bazılarının bile belirlediği performans hedeflerini kaçırdığını söyledi.

"2015 veya 2019'da en iyi araçlarımızı piyasaya sürdüğümüzde, o yıllarda, onları geliştirdiğimizde harika araçlar olacaklarını bilmiyorduk."

"Sadece olabildiğince fazla performans elde etmek için elimizden geldiğince çok çalışıyorduk. Bu araçların çoğunda performans açısından hedefleri büyük ölçüde kaçırdık."

"Ancak çok iddialı hedefler koymazsanız, muhtemelen onları yeterince yüksek koymuyorsunuzdur."

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Norris: "Verstappen'i yenmeye çalışacağız"

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