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Mercedes, 2024 F1 aracı için "her konsepti" değerlendiriyor

Mercedes, 2024 Formula 1 aracının başarılı olmasını sağlamak için pistteki "her tek konsepti" değerlendiriyor.

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Alman üretici, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın Max Verstappen'i 0.003 saniye farkla  geçmesiyle bu yılki ilk pole pozisyonunu elde etmişti.

Ancak Hamilton'ın pazar günü Red Bull pilotuna karşı koyma şansı olmadı ve damalı bayrağı yaklaşık 40 saniye geride dördüncü sırada gördü.

Verstappen, Hungaroring'de en yakın rakibinin 33 saniye önünde finiş gördüğü için, rakip takımların çoğu artık farklı konseptlere bakmaya başlamış durumda.

Mercedes'in üst düzey isimleri, 2024 yılında kullanacakları W15 için bazı temel değişiklikler yapacaklarını zaten dile getirmişlerdi. Takım patronu Toto Wolff, Macaristan GP sonrası tüm konseptlere bakacaklarını ve en doğrusunu seçeceklerini belirtti.

Wolff, "2024'te birçok değişikliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve takımımızın ilerlemekte olduğu yön gerçekten çok ilginç."

"Fırsatlar görüyoruz ve hiçbir şeyden kaçınmıyoruz. Diğer araçlarda gördüğümüz her konsepti tek tek inceliyoruz. Bunu yaparken dikkatimizin çalışma şeklimizden ve analiz yöntemimizden uzaklaşmasına izin vermiyoruz. "

Sonunda iyi bir noktaya geleceğimize eminim." dedi.

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Erik Junius

Önceki dönemlerde Mercedes'in konsept değişikliği hakkındaki söylentiler genellikle sidepod tasarımıyla ilgiliydi fakat artık durum biraz daha farklı.

Takımın konsept değişikliği fikrinin altında araç ayarı, çalışma aralığı ve pist yüzeyine göre çalışma şekli gibi konular yer alıyor.

W13, mümkün olduğunca yere yakın gitme hedefiyle tasarlanmıştı ancak dalgalanma nedeniyle işler istenildiği gibi gitmedi.

Takım bu sezon daha geniş bir çalışma aralığı amacıyla farklı bir yaklaşım benimsedi fakat bu sefer de araç yere daha yakın şekilde gitmeyi başaran rakiplerine kıyasla yeterli yere basma gücü üretmedi.

Monako GP'ye getirilen yeni sidepod ve diğer değişiklikler, aracın bazı zayıflıklarını giderdi ancak daha fazla kazanıma ihtiyaç duyulduğu ortada.

Wolff, Macaristan'daki yarışın ardından bahanelerin ardına sığınamayacaklarını söylüyor.

Wolff, "Acı gerçek, Hamilton'ın 38 saniye önünde bir aracın yer alması ve uzun süre bu konumda yer alması."

"Ancak F1 meritokratik bir spor ve kurallara uyduğunuz sürece tek yaptığınız şey diğerlerinden iyi olmak. Bunun farkına varmalıyız." dedi.

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Macaristan pisti, AlphaTauri'nin Ricciardo'ya zarar verebilecek yanlarını maskelemiş

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