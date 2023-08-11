Mercedes, 2024 F1 aracı için doğru ayarları bulduğundan emin

Alman üretici, 2022 sezonunun başlangıcında zemin etkili araçlara geçtiğinden beri zorlu bir dönem geçirdi.

Geçen yılki W13 dalgalanma nedeniyle zarar gördü ve ekip, aracının yere basma kuvveti ürettiği yer için küçük bir sürüş yüksekliği çalışma penceresi ile mücadele etti. Bu da onu etkili bir şekilde yere çok yakın çalışmaya zorladı.

Bu, yere basma kuvveti seviyeleri arttıkça zıplama riskini doğuran çifte bir etkiye sahipti ama aynı zamanda aracın engebeli pistlerde ve bordürlerde sorunlara maruz kalmasına neden olan sert süspansiyonla çalıştırılmasını gerektiriyordu.

Bu yılki W14 için takım, çok daha geniş bir sürüş yüksekliği aralığında yere basma kuvveti sağlamayı hedefledi ve FIA'nın zemin kenarlarını 15 mm yükseltmesinin buna yardımcı olacağını düşündü.

Ancak Mercedes'in sürüş yüksekliği yaklaşımında çok temkinli davrandığı anlaşılıyor. Yere yakın sürüş konusunda çekingen davranan Mercedes, kendini diğerlerinden çok daha yüksekte sürüş yaparken buldu ve bu da performans açısından yine geride kalmasına neden oldu.

Bu durum teknik direktör James Allison tarafından da teyit edildi ve Allison, bu kararın dalgalanma problemi riskinden kaçınmak istemelerinden kaynaklandığını söyledi.

Allison, "Geçen yıl büyük ilerlemeler kaydetmiş olmamıza rağmen, 2023 tüm takımlara dalgalanmaya karşı bir miktar koruma sağlayan bir kural değişikliği sundu."

"Kış boyunca bir seçimle karşı karşıya kaldık: Agresif davranıp kural değişikliğindeki zıplama korumasını performansla takas etmek ya da daha temkinli bir yol izleyip geçen yıl sezonumuzu mahveden türden bir zıplamadan uzak durmak."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yanıldığımız takdirde düzeltmenin daha az acı vereceğini bildiğimiz için temkinli yolu seçtik. Yılımızın şu ana kadarki hikayesi çoğunlukla çok temkinli davrandığımızı fark etmek ve bunu düzeltmek için değişiklikler yapmakla geçti." dedi.

Tabanın altındaki girdaplardan yararlanmaya dayanan mevcut nesil otomobillerin son derece karmaşık yapısı, sürüş yüksekliğinde radikal bir değişiklik yapmanın aero haritalarını neredeyse tamamen yeniden düşünmek anlamına geldiği anlamına geliyor - bu da sezon ortasında gerçekten mümkün olmayan bir şey.

Mercedes, bu konuyu ancak kış dönemi çalışmalarıyla çözebileceğini düşünüyor.

Teknik şef Mike Elliott, 2022'de çok düşük, bu yıl ise çok yüksek sürüş yüksekliğine sahip olmalarının ardından, 2024'te W15 ile her şeyin doğru bir şekilde ele alınacağına inanıyor.

Autosport'un Mercedes'in doğru noktayı bulup bulmadığını sorması üzerine Elliott, "Asıl zorluk, aero test kısıtlamalarına bakarsanız, çok sınırlı sayıda çalışma yapabiliyorsunuz ve bir yön seçip onu takip etmeniz gerekiyor."

"Yüksek sürüş yüksekliği veya alçak sürüş yüksekliği için bir araç geliştirmek istiyorum, ve tüm temellerimi kapsayabilmek istiyorum derseniz, o zaman aniden her biri için haftada üç sürüş yapıp hiçbir yere ulaşamıyor olursunuz."

"Bu yüzden bir yön seçmeli ve o yöne doğru gitmelisiniz. Sonra öğrendikçe bu yönü değiştirebilir ve hafifçe yön değiştirebilirsiniz. Kış için kendimizi doğru yere getirdiğimizi düşünmek istiyorum." şeklinde cevap verdi.

Mike Elliott, Teknoloji Direktörü, Mercedes-AMG, Basın Toplantısında Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes şu anda odak noktasının çoğunu 2024 aracına ayırsa da, Elliott bunun W14'ü elinden geldiğince geliştirmesine engel olmayacağını söyledi.

"Bence hâlâ öğrenebileceğimiz şeyler var ve şampiyonada hâlâ savaşmamız gereken ikincilik var. Geliştirmeye devam edeceğiz ama tabii ki şu anda odak noktamız gelecek yılın aracı."

Elliott, çok farklı bir tasarıma sahip olması beklense de, bu yılki aracı geliştirme çalışmalarına devam etmenin gelecek sezon için gösterilen çabalara gölge düşüreceğini düşünmüyor.

Elliott, "Temelde dünya şampiyonlukları kazanmak istiyoruz. Bence bu bizim ana odağımız ve bunu yapmak için çaba göstereceğiz."

"Bence yepyeni bir otomobil geliştirmeye çalıştığınızda, mimari değişiklikler yaptığınızda, tünelde bu hızı korumak zor. Dolayısıyla, aslında, bu yılki araç için yaptığımız bazı çalışmalar, gelecek yılki aracı gerçekten engellemeden, pistte öğrenmeye yardımcı oluyor." dedi.