Mercedes, 2024 aracında riskler aldı

Mercedes, 2022 ve 2023 araçlarında yaptığı hataların ardından yeni sezona çok daha farklı bir araçla girme kararı aldı.

Bu konseptin 2023'ten farklı olması fakat griddeki diğer araçlara benzemesi bekleniyor, ki bu da hız anlamında ön tarafa yaklaşmalarını sağlayabilir.

Fakat tüm bunlar sadece birer varsayım çünkü yeni konseptin nasıl olacağı, aracın nasıl görüneceği ya da takımın kurallarda bir boşluk bulup bulmadığı tam bir muamma.

Fakat Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2024 için konsepti kökten değiştirdiklerini ve bunu yaparken bazı riskler aldıklarını açıkladı.

Toto Wolff Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, "Araç konseptini değiştiriyoruz."

"Mevcut şasi düzeni ve aero konseptten tamamen uzaklaştık. Neredeyse tüm parçaları değiştiriyoruz, ki bu da bize yeni bir şans veriyor."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference