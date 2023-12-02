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Mercedes, 2024 aracında riskler aldı

Mercedes patronu Toto Wolff, 2024 aracını tasarlarken bazı riskler aldıklarını söylüyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes, 2022 ve 2023 araçlarında yaptığı hataların ardından yeni sezona çok daha farklı bir araçla girme kararı aldı.

Bu konseptin 2023'ten farklı olması fakat griddeki diğer araçlara benzemesi bekleniyor, ki bu da hız anlamında ön tarafa yaklaşmalarını sağlayabilir.

Fakat tüm bunlar sadece birer varsayım çünkü yeni konseptin nasıl olacağı, aracın nasıl görüneceği ya da takımın kurallarda bir boşluk bulup bulmadığı tam bir muamma.

Fakat Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2024 için konsepti kökten değiştirdiklerini ve bunu yaparken bazı riskler aldıklarını açıkladı.

Toto Wolff Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, "Araç konseptini değiştiriyoruz."

"Mevcut şasi düzeni ve aero konseptten tamamen uzaklaştık. Neredeyse tüm parçaları değiştiriyoruz, ki  bu da bize yeni bir şans veriyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

"Fakat bunu yaparken hatalar yapabiliriz, hal böyle olunca karşı karşıya olduğumuz ve almak zorunda kaldığımız bazı riskler oldu."

"Ben şüpheci bir insanımdır fakat takımın zihniyetini biliyorum; tüm takımın kanında her zaman ileriye gitmek ve asla pes etmemek var."

"Hayatımda hiçbir konuda iyimser hissetmedim. Bu beni mutsuz gibi gösterebilir ama bu yaklaşım her zaman beklentileri karşılamama ve daha iyi performans göstermeme yardımcı olmuştur."

"Asla yeterince iyi olmadığımıza inanırım, bu yüzden şu anda karışık duygular içindeyim."

"Bir yandan şampiyona ikincisi olduğumuz için mutlu olsak da diğer yandan birinciliği kaçırdığımızın farkındayız." dedi.

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