Mercedes, 2023 sezonunun sonuna doğru kazanmayı hedefliyor

Lewis Hamilton, Montreal'de gerçekleştirilen yarışta üçüncü sırada finiş görerek Mercedes'in son dönemki performansını devam ettirmiş oldu.

Bu pist takıma uygun olmadığı için sonuç Alman üreticiyi memnun etti.

Mercedes'ten Mike Elliott, getirdikleri güncellemelerden memnun olduğunu söyledi.

"Bildiğiniz üzere birkaç yarış önce güncellenmiş aracı kullanmaya başladık. O zamandan beri farklı tip pistlerde performansı değerlendirme fırsatımız oldu."

"Öncelikle, yeni güncellemelerin beklendiğimiz gibi çalıştığını söyleyebiliriz. Bu bizi ileriye taşıdı ve genel olarak daha rekabetçi hale geldik."

"Kanada yarışı öncesinde, pistin çoğunlukla düşük hızlı virajlardan ve düzlüklerden oluştuğunu ve geçmişte aracımıza pek uygun olmadığını söylemiştik. Ancak sıralama turlarında pilotlarımız dördüncü ve beşinci zamanları elde ettiler, ardından üçüncü ve dördüncü başladılar ve yarışta yüksek seviyede performans sergilediler."

"Fernando bizi geçti fakat Lewis üçüncü sırada finiş gördü. George da kazasına kadar hızlıydı. Sonucu iyi olarak nitelendirebilirim ve umarım gelecek yarışlarda bu formu sürdürebiliriz.