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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Mercedes, 2023 sezonunun sonuna doğru kazanmayı hedefliyor

Mike Elliott, Mercedes'in güncellemelerinden memnun olduğunu ve rekabetçi bir seviyeye ulaştıklarını belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Montreal'de gerçekleştirilen yarışta üçüncü sırada finiş görerek Mercedes'in son dönemki performansını devam ettirmiş oldu.

Bu pist takıma uygun olmadığı için sonuç Alman üreticiyi memnun etti.

Mercedes'ten Mike Elliott, getirdikleri güncellemelerden memnun olduğunu söyledi.

"Bildiğiniz üzere birkaç yarış önce güncellenmiş aracı kullanmaya başladık. O zamandan beri farklı tip pistlerde performansı değerlendirme fırsatımız oldu."

"Öncelikle, yeni güncellemelerin beklendiğimiz gibi çalıştığını söyleyebiliriz. Bu bizi ileriye taşıdı ve genel olarak daha rekabetçi hale geldik."

"Kanada yarışı öncesinde, pistin çoğunlukla düşük hızlı virajlardan ve düzlüklerden oluştuğunu ve geçmişte aracımıza pek uygun olmadığını söylemiştik. Ancak sıralama turlarında pilotlarımız dördüncü ve beşinci zamanları elde ettiler, ardından üçüncü ve dördüncü başladılar ve yarışta yüksek seviyede  performans sergilediler."

"Fernando bizi geçti fakat Lewis üçüncü sırada finiş gördü. George da kazasına kadar hızlıydı. Sonucu iyi olarak nitelendirebilirim ve umarım gelecek yarışlarda bu formu sürdürebiliriz.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Elliott, yıl sonuna doğru zirveye çıkabileceklerine inanıyor.

"Kanada yarışı öncesinde bu pistte sorunlar yaşayacağımızı söylemiştim fakat hafta sonunun ardından bizim için hangilerinin iyi ya da hangi pistlerin kötü olduğuna cevap vermek zor. Yavaş virajlarda daha fazla sorun yaşadığımızı görüyoruz ve önümüzde orta ya da yüksek hızlı virajlara sahip pistler var, bu yüzden onlarda daha iyi olmalıyız."

"Silverstone ayağı bizim için iyi bir pist olmalı. Avusturya'da da iyi bir performans sergilemeliyiz, bu yüzden umarım bu iki yarışı da iyi geçiririz."

"Her zaman dürüstçe söyledik; Kendi istediğimiz ya da taraftarlarımızın istediği aracı yapamadık, fakat en azından şu anda podyum mücadelesi verebiliyor ve seyircileri sevindirebiliyoruz."

"Umarım önümüzdeki yarışlarda performansımızı artıracak güncellemeler getirmeye devam ederiz. Böylece sezon sonuna doğru zaferler için mücadele etmeye başlayabiliriz."

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