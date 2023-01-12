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Formula 1 Haberler

Mercedes, 2023 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Mercedes, bugün yaptığı açıklama ile yeni W14'ü 15 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Mercedes, 2023 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
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2022 yılından istediğini alamayan Mercedes, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor ve yeni araç sayesinde yeniden ön tarafta yarışmayı umuyor.

Yeni aracı ilk çalıştıran takımlardan birisi olan Alman üretici, bugün itibariyle lansman tarihini de açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre 2023 Mercedes W14, 15 Şubat'ta yapılacak lansmanla tanıtılacak. Bu, Ferrari'den bir gün sonra yeni aracı tanıtacakları anlamına geliyor.

Böylelikle lansman tarihini açıklamayan sadece üç takım kaldı: Red Bull, Haas ve Alfa Romeo.

2023 F1 lansman tarihleri:

Williams: 6 Şubat (sadece renk düzeni)

AlphaTauri: 11 Şubat

McLaren: 13 Şubat

Aston Martin: 13 Şubat

Ferrari: 14 Şubat

Mercedes: 15 Şubat

Alpine: 16 Şubat

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