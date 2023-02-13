Mercedes, 2023 aracının üretiminde geç mi kaldı?
Form1a.uno'nun haberine göre, Mercedes Formula 1 takımı, programa uygun gidemiyor. Bu nedenle çalışanlar, fazla mesai yapmak durumundalar.
Genellikle hem Mercedes hem de Ferrari hakkında iyi kaynaklara ve bilgilere sahip olan Formu1a.uno, bu kez Mercedes hakkında pek iyi şeyler yazmadı.
İddiaya göre Gümüş Oklar, 2023 aracıyla ilgili gelişim programının gerisinde kalmış durumda.
Görünüşe bakılırsa bunun nedeni, W14'ün tasarımını çok fazla değiştirmeleri ve Alman üreticin parça üretiminde sorun yaşaması. Sonuç olarak çalışanlar, gecikmeleri önlemek için daha fazla mesai yapmak zorunda kalıyorlar.
İtalyan siteye göre, Mercedes yeni sezonda da "sıfır sidepod" konseptini koruyacak. Geçen yıl bu konuda çok fazla sorun yaşamışlardı ancak yeni araçla tüm bu sorunların üstesinden gelmiş gibi görünüyorlar.
Ayrıca Mercedes'in, motor tarafında yaptığı çalışmalarla 10 beygir güç bulduğu da bildirildi. Alman üretici, motorların gelişimi dondurulduğu için, bu performansı dayanıklılığı artırarak bulmuş durumda.
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