Mercedes, 2023 aracının motorunu ilk kez çalıştırdı!

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Noel tatili öncesinde fabrikadan bir video paylaşan Mercedes, 2023'te kendilerini yeniden şampiyonluğa ulaştırmasını umdukları W14'ün motorunu ilk kez ateşleyerek kritik bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Takımın yayınladığı videoda birkaç personelin araç üzerinde çalıştığı görülürken, meslektaşları da fabrikanın içinden gelen gürültüyü bastırmak için kulak tıkaçları takarak motorun ilk kez ateşlenmesini izledi.

Doğal olarak, gerçek otomobilin detayları videodan oldukça gizli tutuldu, aynı şekilde W14'ün lansman tarihi de henüz teyit edilmiş değil -ancak Aston Martin'in 13 Şubat, Ferrari'nin de 14 Şubat'ta yeni araçlarını tanıtacağı düşünülürse, Mercedes'in de benzer bir zaman aralığını seçmesi sürpriz olmaz.