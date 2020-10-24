Mercedes, 2022'den itibaren motorların dondurulmasını destekliyor

Red Bull, Honda'nın 2021 sonunda F1'den çekilme kararı almasının ardından güç ünitesi konusunda seçeneklerini değerlendiriyor.

Red Bull'un birinci önceliği Honda güç ünitesi projesini devralarak onu sürdürmek ancak bunun için 2022'den itibaren güç ünitesi gelişiminin dondurulmasını istiyor.

Red Bull, klasik bir motor müşterisi olmak istemediğini bu yüzden Honda güç ünitesini istediğini, ancak motor gelişimi için gerekli kaynaklara sahip olmadığı için motorların dondurulmasını istediğini belirtti.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Red Bull ve AlphaTauri'nin Honda güç ünitesiyle devam edebilmesi için motor gelişiminin durdurulmasına destek verebileceklerini söyledi.

Wolff, "Formula 1 üç motor tedarikçisi ile iyi durumda olur. Red Bull'un gerekçesini anlayabiliyorum. Tekrar müşteri statüsünde olmak istemiyorlar."

"Fabrika takımı gibi olmak, güç ünitesini optimize etmek istiyorlar. Honda'nın gelecek için planladığı güncellemeler, onların motordan daha fazla performans alması konusunda kendilerine güvenmelerini sağlıyor olabilir."

"Ancak biz, Red Bull'a bu fırsatı vermek için her şeyi yapmaya hazır olmalıyız." dedi.

Motorların dondurulması konusunda anlaşmaya varılamazsa, Red Bull o zaman Renault'dan motor almak zorunda kalabilir. Renault motor tedariğine karşı olmasa da Red Bull tekrar müşteri durumuna düşmek istemiyor.

Wolff, Red Bull'un bunu tercih etmediğini yineledi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Diğer motor üreticileriyle gelişim savaşı için harcama savaşına girmek istememelerini anlayabiliyorum."

"Bu mantıklı bir teklif. Bunu desteklemek isterim."

"Red Bull, Formula 1 için çok önemli bir marka ve bu iki takımı Formula 1'de tutmak için gereken her şeyi yapmalıyız. Onların fabrika statüsünü korumalarına yardımcı olmalıyız." dedi.

Red Bull'un iki takımını çekme tehdidiyle F1'i motorların gelişiminin dondurulması için zorlayıp zorlamadığı sorulduğunda Wolff, bunu normal karşıladı ve "Formula 1'de herkes en iyi anlaşmayı, en iyi finansal anlaşmayı, en iyi performans anlaşmasını ister." dedi.

Motorların gelişiminin dondurulması, Pazartesi günü yapılacak F1 Komisyonu toplantısında görüşülecek.