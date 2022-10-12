Mercedes, 2022'de son güncellemelerini Austin'e getirecek

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Bu yıl istediği aracı üretemeyen Mercedes, sezon boyunca ilerleme kaydetmeyi başarsa da henüz olmayı istediği yerde değil.

Takım yıl boyunca pek çok güncelleme getirdi ve bunlardan bazıları çalışırken, bazıları istedikleri gibi değildi.

Şimdi Alman üretici son zarını atmaya hazırlanıyor ve Amerika GP'ye bu yılki son güncelleme paketini getirecekler.

Takımın baş yarış mühendisi Andrew Shovlin, güncellemelerin sadece aerodinamik verimliliği artırmakla kalmayıp, aracın ağırlığını da azaltacağını söyledi.

Shovlin, "Bu yılki son aerodinamik güncellemelerimizi Austin'e getireceğiz."

"Umarım hızı büyük oranda artırmamızı sağlar ancak daha da önemlisi, gelecek yıl kullanabileceğimiz daha fazla bilgi edinebiliriz."

"Buna ek olarak güncellemeler aracın ağırlığını -biraz- azaltarak minimum sınıra yaklaşmamızı sağlayacak."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Orada hangi pozisyonlarda yer alacağımızı tahmin etmek zor. Singapur'da Lewis pole pozisyonuna yakındı fakat Suzuka'da her iki araç da liderin çok gerisindeydi."

"Yarış hızımız oldukça iyi görünüyor ancak ileriye doğru bir adım atabilirsek, Ferrari ve Red Bull ile rekabet edebiliriz, ki umudum bu yönde."

"Ancak sıralama turlarındaki hızımızı tahmin etmek oldukça zor. Dediğim gibi, çok şey öğreniyoruz ve son dört yarışta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Shovlin'e göre Suzuka'da Lewis Hamilton'ın Estaban Ocon'u geçememesin eden olan şey, aracın yüksek yere basma gücüne göre ayarlanmış olmasıydı.

"DRS kullanılamadığı için geçiş yapmak çok zordu.

"Aracı düşük yere basma gücüne göre ayarlamak doğru olabilirdi fakat farklı bir yön seçtik."

"Burada bir kez daha önümüzdeki yıl geliştirmemiz gereken temel bir faktör olduğunu gördük; Düzlüklerdeki sürüklenme miktarını azaltmalı ve yere basma gücünü verimli şekilde artırmalıyız."

"Bu şekilde virajlarda rekabetçi olmaya devam ederken aracın düzlük hızını artırabiliriz."