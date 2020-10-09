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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2022’de Red Bull’a motor tedarik etmeyecek!

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Mercedes, 2022’de Red Bull’a motor tedarik etmeyecek!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Mercedes, 2021’in sonunda Honda ile yollarını ayıracak olan Red Bull’a 2022'de güç ünitesi tedarik etmeyeceğini açıkladı.

Honda, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2021’in sonunda F1’den ayrılacağını duyurdu ve Red Bull ile AlphaTauri’yi yeni bir motor tedarikçisi arayışında bıraktı.

2022 için motor arayışında olan bu iki takımın yalnızca üç seçeneği bulunuyor.

En son 2018’de Red Bull ile çalışan Renault, Avusturyalı takımla yeniden ortaklık kurmaya açık olacağını söyledi. Ancak Renault takım patronu Cyril Abiteboul, kendilerinin Red Bull’un ‘A planı’ olduklarından şüphe duyduğunu belirtti.

Mercedes’in Red Bull’la bir müşteri takımı olarak çalışmaya açık olup olmadığı sorulduğunda Toto Wolff, bunu ‘çeşitli sebeplerden’ dolayı reddetti.

Wolff, “Asıl sebep, kendimiz dahil dört takıma tedarik yapmamız.”

“Neredeyse hepimiz için güç ünitesi yapamayacağımız bir durumdayız, yani kapasitemiz yok.”

“Ancak Helmut Marko’nun bir B planı olacağından şüphem yok ve dediği gibi muhtemelen mevcut güç ünitesi tedarikçilerinden herhangi birine güvenmek durumunda kalmayacak.” şeklinde konuştu.

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Red Bull takım patronu Christian Horner da Wolff’un, kendilerine motor tedarik etmeye istekli olmadığını açık şekilde belirttiğini ve seçeneklerinin iki tedarikçiye düştüğünü söyledi.

Horner ayrıca Red Bull’un gelecek sene için seçenekleri konusunda gerekli soruşturmaları yapması ve gerekli zamanı ayırması gerektiğini söyledi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise 2022’de Red Bull’a motor tedarik etmeyi düşünmediklerini ve sadece kendileriyle temas kurulursa düşünebileceklerini söyledi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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