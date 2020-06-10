Mercedes: "2022'de ne kadar iyi olacağınızı, 2020 belirleyecek"

Takımlar henüz yeni sezona başlamadılar ve araçlarının tam olarak nasıl olacağını bilmiyorlar. Allison, 2021'den itibaren uygulanacak bütçe sınırı ve aerodinami handikap sistemiyle yaşanacak gecikmenin, etkisini uzun vadede göstereceğine inanıyor.

Gelecek seneden itibaren takımlar rüzgar tünelini bir önceki sene şampiyonada tamamladıkları pozisyona göre kullanabilecekler. Şampiyonada önde yer alan takımlar, arkalarda yer alan takımlara göre rüzgar tünelini daha az kullanabilecekler.

Allison'a göre bu kuralın etkisi, 2022 F1 araçlarının gelişiminin ilk dönemine denk gelmesi nedeniyle daha büyük olacak.

F1 Nation podcastine konuşan Allison, "Bunun ne manaya geldiğini düşünmemiz lazım. 2021'de büyük ölçüde dondurulmuş 2020 araçlarıyla yarışacağız."

"2021'de çalışma yoğunluğumuz büyük ölçüde 2022'deki yeni jenerasyon araçları hazırlama üzerinde olacak. Bu yüzden 2021'de yatırım yapabileceğimiz aerodinamilerin çoğu bir sonraki sezon yani 2022 için olacak."

"2022 için üzerinde çalışabileceğiniz aerodinamik parça miktarı, 2020'de ne kadar iyi olacağınıza bağlı olacak."

"Bu tamamen yeni, sıfırdan hazırlanan bir araç. Bu aracın mevcut araçlarla bir bağı yok. Yani o seneki şampiyona için talihiniz, büyük ölçüde iki sene öncesine bağlı olacak. Gerçekten gecikmeli bir geri bildirim sistemi olacak."

"Mücadelenin doğasında bu var ancak muhtemelen kuralları ilk okuduğumuzda, gölgesinin (etkisinin) ne kadar uzun süre devam edeceği muhtemelen çok açık görünmedi." dedi.

F1 takımları, aerodinami handikap sisteminin spora dahil edilmesini oy birliği ile onaylamıştı. Bazıları bu sistemi araçlara safra (ağırlık) ekleyerek performansları yönetmeye benzetse de, Allison öyle olmadığını düşünüyor.

Allison, "Bunun yenilikçiliğe karşı bir sistem olduğunu düşünmüyorum çünkü aerodinamik test kısıtlaması ne kadar olursa olsun, rüzgar tünelinde ne kadar kısıtlama olursa olsun, CFD'de ne kadar kısıtlama olursa olsun, her zamanki gibi yenilikçi olmanız gerekecek. Bu açıdan yeni sistemin yenilikçiliğe karşı olduğunu düşünmüyorum."

"Bu sadece daha fazla aerodinamik test fırsatı olan takımlara, daha kısıtlı olan takımlar yani kısıtlamalar nedeniyle diğerlerine karşı performans avantajını sürdürmek için çok akıllıca çalışmak zorunda kalacak takımlar karşısında daha fazla fırsat verecek." dedi.