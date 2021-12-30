Mercedes, 2022'de gümüş renge dönecek

Mercedes aslında Formula 1'e geri döndüğü 2010 yılından itibaren, kendisiyle özdeşleşen gümüş renkle mücadele ediyordu.

Fakat 2020 sezonu öncesinde, Black Lives Matter hareketine destek vermek amacıyla hem Formula 1 hem de Formula E aracını siyah renge boyadılar.

Bu durum 2021 sezonunda da devam ederken, bu konuda seslerini en güçlü şekilde çıkarmış oldular.

Ancak 2022'de yeni bir döneme giriş yapılacak ve gridde tamamen farklı araçlar olacak. Mercedes de bu yeni dönemde, ana rengine geri dönecek gibi görünüyor.

Aslında bu iddia uzun süredir ortalıktaydı ancak Bild gazetesi, Mercedes kaynaklarına atıfta bulunarak yeni aracın kesinlikle gümüş renkte olacağını iddia etti.

Mercedes'in gümüş renkle piste çıktığı son an, 2020 kış testiydi.

Böylelikle George Russell ve Lewis Hamilton ikilisi, yeni sezonda gümüş renkle piste çıkacaklar. Tasarımın nasıl olacağı ise merak konusu.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images