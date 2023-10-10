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Mercedes, 2022 yılında nasıl 474 milyon euro kazandı?

Mercedes F1 takımı 2022 yılında 474 milyon euro üzerinde bir gelir ve 89 milyon euro kâr elde etti; her iki rakam da bir önceki yıla göre önemli bir artışı temsil ediyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13

Bu rakamlar sponsorluk ve F1 ödül fonundan elde edilen gelirin artışını temsil ediyor ve bu durum, sporun mevcut mali ortamında üst düzey takımların ne kadar başarılı olabileceğinin somut bir kanıtı.

Bu rakama Aston Martin ve Williams'a vites kutusu ve ilgili sistemlerin satışı gibi durumlar da dahil edildi.

Mercedes-Benz Grand Prix Ltd 2022 yılı cirosunu 474.6 milyon euro olarak açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın rakamı olan 383.3 milyon euro'ya kıyasla 91.3 milyon euro'luk bir artışı temsil ediyor.

Bu gelirin yaklaşık %51'i sponsorluk ve lisanslama, %30'u F1 ödül fonu ve %19'u da ağırlıklı olarak Uygulamalı Bilimler bölümünden elde edilen diğer gelirlere ayrıldı.

Ödül fonu geliri, hâlâ COVID'ın etkileri olan 2021 sezonuna göre artmış oldu. Dolayısıyla 2022'de takımlar arasında paylaşılacak daha büyük bir pasta vardı ve 2021 Takımlar Şampiyonu olarak Mercedes en büyük dilimi kazanmaya devam etti.

Takımın 2022 Şampiyonası'nda üçüncü sıraya gerilemesinin etkisiyle bu gelir 2023 sezonunda düşecek.

Satışların maliyeti, yani takımın yarışmak için harcadığı para, cirodan daha az miktarda artarak 297.4 milyon euro'dan 350.8 milyon euro'ya yükseldi.

Bu artış, bir önceki aracın büyük ölçüde devredilmesinin ardından 2022'deki yeni düzenlemeler için W13 projesine aktarılan ekstra kaynakların yanı sıra enflasyonun etkisini de yansıtıyor.

Mercedes W13 logo detail

Mercedes W13 logo detail

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Vergi sonrası kâr 68.8 milyon euro'dan yaklaşık 20.9 milyon £ artışla 89.7 milyon £'a ulaştı. 

75,0 milyon euro tutarındaki kâr payı üç hissedar olan Mercedes AG, Ineos ve takım müdürü Toto Wolff'un şirketi MIL arasında eşit olarak paylaştırıldı.

2022'de ortalama personel sayısı 1114'tü ve bir önceki yıla kıyasla 100'ün üzerinde bir artış gösterdi. 

Son artış büyük ölçüde, bütçe sınırının işleyişiyle başa çıkmak için gereken ekstra İK ve finans personelinin yanı sıra, ekibin yarışlarda daha fazla misafirperverlik üstlenmesiyle birlikte sponsorlara hizmet veren ek pazarlama personelini yansıtıyor.

İlginç olan, toplam personel sayısındaki artışa rağmen maliyetler 109.0 milyon euro'dan 93.8 milyon euro'ya düşmesi. Bu da esasen takımın 2022'de şampiyonada üçüncü sıraya düştüğü ve dolayısıyla çalışanların 2021'de kazandıkları başarı primlerini alamadıkları gerçeğini yansıtıyor.

2022 sezonu aynı zamanda takımın 1999'da British American Racing olarak başladığından bu yana kullandığı Brackley tesislerinin mülkiyetini edindiği ve maddi varlıklarda 30 milyon sterlinlik bir artışa işaret ettiği bir sezon oldu.

Wolff, bu satın almanın 'gelecek için daha güvenli, sağlam ve özerk bir iş modeli sağlayacağını ve kampüs geliştirilirken son teknoloji, net sıfır karbon tesislere önemli yatırımlar yapılmasına olanak tanıyacağını' belirtti.

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