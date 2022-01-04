Mercedes, 2022 sezonu öncesinde iki sponsorunu kaybetti

Takımlar yeni yıla girilmesinin ardından sponsor ve partner listelerini güncellemeye başladılar. Ferrari geçtiğimiz günlerde bunu yapmıştı ve diğer takımlar da aynı şeyi yapıyor.

Mercedes de bu ekiplere katıldı ve 2022 sponsorlar & partnerler listesini güncelledi.

Yeni listede, Mercedes'in bir süredir birlikte çalıştığı Epson'a yer verilmedi. Epson, yazıcı, tarayıcı, pos makinaları ve projeksiyon makinaları üretmek amacıyla kurulmuş çokuluslu bir firma olarak biliniyor.

Taraflar yaklaşık yedi yıldır birlikte çalışıyorlardı ancak yeni sezonda artık birlikte çalışmayacaklar.

Bir başka uzun vadeli partner Bose da henüz 2022 için onaylanmadı ve artık takımın internet sitesinde Mercedes'in birlikte çalıştığı markalar arasında yer almıyor.

Bununla beraber Bose ve Mercedes arasındaki bağ tamamen kopmuş değil. RacingNews365.com ses ekipmanı markası ve Mercedes arasındaki görüşmelerin devam ettiğini öğrendi. Şimdiye kadar resmi bir anlaşmaya varılmasa da, görüşmelerin birkaç hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde noktalanması bekleniyor.

Epson'un kaybedilmesi Mercedes için bir darbe olsa da, ekibin ticari olarak çok güçlü bir konumda olduğu biliniyor ve Epson'dan boşalan yer için de yeni bir sponsor bulmaları oldukça olası.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images