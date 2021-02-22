Mercedes, 2022 pilot kararını yaz aylarında verecek

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Wolff: "Aston Martin veya Red Bull, Mercedes'ten daha iyi çözümler geliştirmiş olabilir" Sonraki / Horner: "2021'in favorisi Mercedes"
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2022 pilot kararını yaz aylarında verecek

Ekleyen:
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2021 sonrasında hangi pilot kadrosuyla devam edeceklerine yaz ayları gelince karar vereceklerini söyledi.

paylaşım
yorumlar
Mercedes, 2022 pilot kararını yaz aylarında verecek

Mercedes, geçen yılın ortasında Valtteri Bottas'ın kontratını bir yıl daha uzatsa da, Lewis Hamilton'ın yeni anlaşması bu yılın başında imzalandı.

Hamilton, ilk kez Mercedes'le tek yıllık anlaşma yaptı ve bunun üzerine 2021 sonunda yollarını ayırabilecekleri yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak Mercedes, Hamilton'la daha uzun vadeli bir kontrat imzalayabilmek adına önce 2021'i aradan çıkarmak için böyle bir yolu seçmiş gibi görünüyor.

Wolff, SpeedWeek'e şöyle konuştu: "Tek yıllık kontratın sebebi, sadece zaman eksikliğiydi."

"Görüşmelere Noel'den hemen önce başladık. Çok yıllık bir kontrat yapmak, bir sezonluk bir anlaşmaya göre çok daha karmaşık."

"Biz de başlangıçta bir yıllık kontrat imzaladık ve sonrasında ne yapacağımıza bakacağımızı söyledik. Şu anda iki taraf için de 2021 sonrası için her şey açık."

Mercedes, Hamilton dışında 2022 için üç farklı adaya daha sahip olacak: Valtteri Bottas, George Russell ve Esteban Ocon.

Bu üç pilotun takımlarıyla olan kontratları 2021 sonrasında bitiyor.

Wolff, "Ocon, Renault ve Alpine F1 ile olan iki yıllık sözleşmesinin ikinci yılında. Russell bu yıl da Williams ile yarışacak."

"Yani 2022 için bazı seçenekler var, ancak o zamana kadar tüm desteğimizi Valtteri ve Lewis'e vereceğiz."

"2022'de bir değişiklik olup olmayacağını yıl ortasında değerlendireceğiz."

"2022'de hangi kadroya sahip olabileceğimiz konusundaki senaryolar hakkında konuşmak için kesinlikle çok erken." dedi.

Wolff, kendisinin takımdaki uzun vadeli geleceği sorulduğunda ise, "Ben takımın hissedarıyım ve sonsuza kadar bu şekilde kalacağım. Şu anda kendi rolümden gerçekten keyif alıyorum ama sonsuza kadar böyle olmayacak."

"Bir noktada, daha genç ve aç yöneticiler söz sahibi olacak. Bu durumu takip ediyorum ve takımı en uygun konuma getirmek istiyorum." dedi.

Wolff: "Aston Martin veya Red Bull, Mercedes'ten daha iyi çözümler geliştirmiş olabilir"

Önceki haber

Wolff: "Aston Martin veya Red Bull, Mercedes'ten daha iyi çözümler geliştirmiş olabilir"

Sonraki haber

Horner: "2021'in favorisi Mercedes"

Horner: "2021'in favorisi Mercedes"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
2
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

7s
3
Formula 1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

42 dk
4
Formula 1

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

8s
5
Formula 1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Son Haberler
Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

7dk
Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

42dk
Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

1s
Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
F1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
Son Videolar
Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo 03:04
Formula 1
18 Şub 2021

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü 03:07
Formula 1
17 Şub 2021

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull, América Móvil ile anlaştı
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, América Móvil ile anlaştı

Çok Okunanlar Bugün

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Teknik analiz: Alfa Romeo C41
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Son Haberler

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.