Mercedes, 2022 pilot kararını yaz aylarında verecek

Mercedes, geçen yılın ortasında Valtteri Bottas'ın kontratını bir yıl daha uzatsa da, Lewis Hamilton'ın yeni anlaşması bu yılın başında imzalandı.

Hamilton, ilk kez Mercedes'le tek yıllık anlaşma yaptı ve bunun üzerine 2021 sonunda yollarını ayırabilecekleri yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak Mercedes, Hamilton'la daha uzun vadeli bir kontrat imzalayabilmek adına önce 2021'i aradan çıkarmak için böyle bir yolu seçmiş gibi görünüyor.

Wolff, SpeedWeek'e şöyle konuştu: "Tek yıllık kontratın sebebi, sadece zaman eksikliğiydi."

"Görüşmelere Noel'den hemen önce başladık. Çok yıllık bir kontrat yapmak, bir sezonluk bir anlaşmaya göre çok daha karmaşık."

"Biz de başlangıçta bir yıllık kontrat imzaladık ve sonrasında ne yapacağımıza bakacağımızı söyledik. Şu anda iki taraf için de 2021 sonrası için her şey açık."

Mercedes, Hamilton dışında 2022 için üç farklı adaya daha sahip olacak: Valtteri Bottas, George Russell ve Esteban Ocon.

Bu üç pilotun takımlarıyla olan kontratları 2021 sonrasında bitiyor.

Wolff, "Ocon, Renault ve Alpine F1 ile olan iki yıllık sözleşmesinin ikinci yılında. Russell bu yıl da Williams ile yarışacak."

"Yani 2022 için bazı seçenekler var, ancak o zamana kadar tüm desteğimizi Valtteri ve Lewis'e vereceğiz."

"2022'de bir değişiklik olup olmayacağını yıl ortasında değerlendireceğiz."

"2022'de hangi kadroya sahip olabileceğimiz konusundaki senaryolar hakkında konuşmak için kesinlikle çok erken." dedi.

Wolff, kendisinin takımdaki uzun vadeli geleceği sorulduğunda ise, "Ben takımın hissedarıyım ve sonsuza kadar bu şekilde kalacağım. Şu anda kendi rolümden gerçekten keyif alıyorum ama sonsuza kadar böyle olmayacak."

"Bir noktada, daha genç ve aç yöneticiler söz sahibi olacak. Bu durumu takip ediyorum ve takımı en uygun konuma getirmek istiyorum." dedi.