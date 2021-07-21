Mercedes, 2022 pilot kararını vermiş olabilir

Mercedes, 2021 sezonunun ardından en az iki yılda Lewis Hamilton'la yarışmaya devam edeceğini açıklamıştı. Fakat takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor.

2017'den beri takımda Valtteri Bottas yarışıyor ancak Fin pilotun bu yılki performansı beklentilerin epey altında kaldı.

Pek çok kesim gelecek yıl Bottas'ın yerini Russell'ın alacağını iddia ederken, Wolff 2022 için nihai kararı verdiklerini ima etti.

Wolff şöyle konuştu: "Bakalım pilotlarımızla ilgili ne karar alacağız ya da belki de aldık ve henüz bunu sürücülere söylemedik."

"Ne yazık ki şu an bu konuda söyleyebileceğim hiçbir şey veya yeni bir haber yok."

"Fakat birine 'buraya kadarmış [artık seninle devam etmeyeceğiz]' demek kolay değil. Bu, başlatmayı sevmediğim konuşmalardan bir tanesi. Ancak benim öyle bir işim var ki bazen inanılmaz zor da olsa tatsız sohbetler yapmak zorunda kalıyorum."

Russell, Britanya GP sıralama turlarında bir kez daha harika performans gösterdi ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Wolff, Russell'la ilgili ise şöyle dedi: "Russell dünya şampiyonu olmak için gereken her şeye sahip. İlerlemesine yardımcı olmak için dikkatli olmamız gerekiyordu ve bunu yapmaya çalışıyoruz."

"Hem Russell hem de Bottas'ın bir geleceğe sahip olması çok önemli ve onlarla alternatiflerinin ne olduğunu tartışıyoruz."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images