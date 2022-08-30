Mercedes, 2022 konseptini terk etme konusunda kararsızlık yaşıyor

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Mercedes hâlâ 2022 aracı W13'ü anlamaya çalışıyor. Aracın performansı zaman zaman dikkat çekici olsa da genel olarak istikrarsız. Takım için gelecek sene nasıl bir yol izleyeceği konusunda zaman daralıyor.

Bu karar Mercedes'i oldukça zorluyor çünkü takım 2022 aracında tam olarak neyin yanlış gittiğini hâlâ anlayabilmiş değil ve gelecek sene, bu seneye kıyasla deneyebileceği radikal farklı fırsatlar yok gibi duruyor.

Bu yüzden takım, daha iyiye gideceğinin garantisi olmadığı için gelecek sene tamamen yeni bir yönde ilerleyebilir.

Wolff, fabrikada 2023 aracının konsepti hakkında görüşmelerin başladığını ve çok geçmeden ne yapacaklarına karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Wolff, "Çok zor bir durum çünkü açıkçası bizim aracımızın belli bir konsepti var. Yani bu sene çok fazla deney ya da test gibi şeyler yapamayız."

"Gelecek sene için neye karar verirsek verelim çok dikkatlice değerlendirmeliyiz çünkü verilerimiz bize doğru sonuçları vermiyor ve gerçekle uyuşmuyor. Performansta üstesinden gelemediğimiz devasa fark var."

"Bu durumda, her ne olacaksa olsun gelecek sene için konsepti dramatik bir şekilde değiştirmek gibi karar alırken, bunun nasıl daha iyi bir yol olduğundan emin olabilirsiniz? Çünkü açıkçası biraz geriden başlayacağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes bu sene zero-pod (sıfır sidepod) konseptine sahip tek takımken, Red Bull'un sidepodda aşağı doğru inen, Ferrari'nin ise içeri doğru dönen tasarımını tercih eden başka takımlar da oldu. Araçların yere basma gücünü nasıl ve nerede ürettikleri konusunda en büyük fark bu bölüm oldu.

Mercedes aracı maksimum performansını zemine çok yakınken verebiliyor, bu yüzden bunu yaptığında zıplama ve tabanın yere vurması gibi sorunlarla karşılaşıyor.

Red Bull ise aracını daha yüksek sürüş yüksekliği için ayarlasa bile en iyi performansını verebiliyor. Spa-Francorchamps'ta Red Bull'un dominant olmasındaki etmenlerden birisi de buydu.

Wolff, konsept değişikliği yönünde karar alırlarsa, bunun sidepodu revize etmenin ötesinde değişiklikler gerektireceğini söyledi.

Wolff, "Konseptin ne olduğunu söylemek oldukça zor. Şasimiz şu anda olduğu gibi mi olacak? O ne? Ağırlık dağılımı mı? Mekanik ve aero dengesi mi? Karoser konsepti mi?"

"Araçtaki tüm bunlar değerlendirilir. Bunun sonucunda bazıları gidebilir, bazıları kalabilir mi? Şu an için tüm bunlara bakıyoruz." dedi.

Mercedes'in yaşadığı sıkıntılara, F1'deki bütçe sınırının gelmesi de yardımcı olmadı. Yani Mercedes bir değişiklik yapmak istese bile finansal sınırlara uyarak bunu yapması gerekiyor.

Wolff, "Şasiye bakın... Sezonun bu aşamasında bir şasi tanıtamayız. Aşırı ağırız ve çeşitli sorunlarımızı çözmek için araç üstünde parçalar dendiğimiz için bunu gerçekten çözemedik. Bu yüzden, bunu karşılayamayız, nokta."

"Bu açıdan, bütçe üst sınırı getirilerek amaçlanan şey, kesinlikle hedefi tutturmuştur. İstedikleri buydu: büyük takımların sadece para harcamamasını sağlamak." dedi.