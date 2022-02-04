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Mercedes: "2022 F1 yakıtı, hibrit çağdaki en önemli değişiklik"

Mercedes Formula 1 güç ünitesi patronu Hywel Thomas, 2022 sezonu için E5’ten E10 yakıtına geçişin, hibrit çağın en büyük kural değişikliğini temsil ettiğini belirtiyor.

Adam Cooper
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Dört F1 üreticisi, kural açıklandığından beri tedarikçileriyle birlikte yeni yakıtlar geliştirmek adına çok çalışıyor. Aynı zamanda güç ünitelerini daha yüksek organik içerikle daha verimli çalışabilmesi için optimize ediyorlar. Ana odak noktalarından biri ise yanma. 

E10 yakıtındaki değişiklik, Red-Bull’un bu kış ve yeni sezonda Honda’nın tam geliştirme desteğini korumak adına verdiği mücadelenin temel sebeplerinden biriydi. 

Mercedes'in HPP Genel Müdürü Thomas, bir takım videosunda şu sözleri kullandı: “Her sene olduğu gibi, yakıtı geliştirirken yakıtın güç ünitesi üzerindeki deneyiminden ve güç ünitesinin yakıt üzerindeki deneyiminden tatmin olmak adına Petronas ile aramızda güçlü bir ortaklık var."

“Bu sene E10’a girmek için yaptığımız değişiklik, muhtemelen 2014’ten bu yana yaptığımız en büyük kural değişikliğiydi. Yani o yakıtı gerçekten doğru bir şekilde geliştirdiğimizden emin olmak için sergilediğimiz büyük girişim, sahip olduğumuz adayların sayısı, tek silindirin çalışması ve V6'nın çalışması göz önüne alındığında bunun ne kadar çaba gerektirdiği hafife alınmamalıdır." 

Petronas fuel

Petronas fuel

Photo by: Sutton Images

Thomas, kural değişikliğinin öneminin sadece organik içerikteki artış olmadığını, aynı zamanda artık sürdürülebilir etanol olması gerektiğini vurguladı. 

“Hibrit çağ boyunca yakıtta organik bileşenler hep vardı. Elimizde olan ise, organik bileşenlerin hacimce %5,75 oranında olması gerekliliğiydi. Bu yılki değişiklikle birlikte, bu yüzde artarak %10'a çıktı. Ayrıca, hangi organik bileşenleri kullanacağımızın serbest olması yerine, etanol kullanımı zorunlu hale getirildi.” 

"Yani organik içeriğin etanol olmasına geçiş, motorun yakıta biraz farklı tepki vereceği anlamına geliyor. Kısaca performansın bazı alanlarında gerçekten çok mutluyuz ama dürüst olmak gerekirse daha az mutlu olduğumuz başka alanlar da var. Yapmamız gereken şey, beğendiğimiz şeylerin etkilerini en üst düzeye çıkarmak ve beğenmediklerimizin etkilerini en aza indirmek için mümkün olan yerde yakıtı veya Güç Ünitesi donanımını değiştirmek olacaktır."

Çeviri: Fırat Demircioğlu

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