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Mercedes, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracını 18 Şubat'ta tanıtacak.

Mercedes, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!

2022 Formula 1 sezonun öncesinde gerçekleştirilecek ilk kış testine yaklaşık 1 aylık bir süre kaldı ve takımlar lansman tarihlerini yavaş yavaş açıklıyorlar.

Bugün sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlayan Mercedes, yeni aracının örtüsünü 18 Şubat'ta kaldıracağını duyurdu.

Bu, Mercedes'in yeni aracını Ferrari'den yalnızca bir gün sonra tanıtacağı anlamına geliyor.

Mercedes, beklendiği üzere yeni aracına W13 adını verdi. Takım, geçen yıl kaybettiği pilotlar şampiyonluğunun ardından 2022'de yeniden çifte şampiyonluk hedefliyor.

Şimdilik lansmanın nasıl yapılacağı açıklanmadı. Fakat önceki yıllarla benzer şekilde önce çevrimiçi, sonra da pist üstü lansmanı yapılması bekleniyor.

Mercedes dışında üç takım lansman tarihini açıklamıştı. Aston Martin 10 Şubat, McLaren 11 Şubat ve Ferrari ise 17 Şubat'ta yeni aracını tanıtacak.

Takımların ilk testten belli bir süre önce lansman yapması, ilk testte önce 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyeceklerini işaret ediyor.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat
10 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere -
11 Şubat Birleşik Krallık McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00
17 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak - -
18 Şubat Almanya Mercedes Mercedes W13 - -
Açıklanacak İsviçre Alfa Romeo Ferrari C42 - -
Açıklanacak Avusturya Red Bull Red Bull RB18 - -
Açıklanacak Fransa Alpine Renault

Açıklanacak

 - -
Açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-22 - -
Açıklanacak Birleşik Krallık Williams Mercedes

Açıklanacak

 - -
Açıklanacak İtalya AlphaTauri Red Bull

AT03

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