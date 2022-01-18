Mercedes, 2022 F1 lansman tarihini açıkladı!
Mercedes, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracını 18 Şubat'ta tanıtacak.
2022 Formula 1 sezonun öncesinde gerçekleştirilecek ilk kış testine yaklaşık 1 aylık bir süre kaldı ve takımlar lansman tarihlerini yavaş yavaş açıklıyorlar.
Bugün sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlayan Mercedes, yeni aracının örtüsünü 18 Şubat'ta kaldıracağını duyurdu.
Bu, Mercedes'in yeni aracını Ferrari'den yalnızca bir gün sonra tanıtacağı anlamına geliyor.
Mercedes, beklendiği üzere yeni aracına W13 adını verdi. Takım, geçen yıl kaybettiği pilotlar şampiyonluğunun ardından 2022'de yeniden çifte şampiyonluk hedefliyor.
Şimdilik lansmanın nasıl yapılacağı açıklanmadı. Fakat önceki yıllarla benzer şekilde önce çevrimiçi, sonra da pist üstü lansmanı yapılması bekleniyor.
Mercedes dışında üç takım lansman tarihini açıklamıştı. Aston Martin 10 Şubat, McLaren 11 Şubat ve Ferrari ise 17 Şubat'ta yeni aracını tanıtacak.
Takımların ilk testten belli bir süre önce lansman yapması, ilk testte önce 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyeceklerini işaret ediyor.
2022 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|10 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|Gaydon, İngiltere
|-
|11 Şubat
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|Woking, İngiltere
|22:00
|17 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|Açıklanacak
|-
|-
|18 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|-
|-
|Açıklanacak
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|-
|-
|Açıklanacak
|Red Bull
|Red Bull
|RB18
|-
|-
|Açıklanacak
|Alpine
|Renault
|
Açıklanacak
|-
|-
|Açıklanacak
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|-
|-
|Açıklanacak
|Williams
|Mercedes
|
Açıklanacak
|-
|-
|Açıklanacak
|AlphaTauri
|Red Bull
|
AT03
|-
|-