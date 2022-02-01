Mercedes, 2022 çözümlerinin "etkili olmasını" umuyor

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Bu yıl kuralların büyük ölçüde değişmesiyle takımların nasıl bir araç tasarımına sahip olacakları merak konusu. Genel olarak büyük takımların, sahip olduğu teknolojilerle beraber hata yapma olasılıklarının düşük olacağı düşünülüyor.

Bu açıdan Mercedes, Red Bull ve Ferrari gibi takımlar 2022'de öne çıkmaya devam edebilir. Fakat kurallar, her zamankinden daha kısıtlayıcı olacağı için diğer takımların daha yakın olma ihtimali de var.

Mercedes, 2014'ten itibaren spora damgasını vurmuş ve her yıl takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı.

Teknik direktör Mike Elliott, yeni kurallar hakkında şöyle dedi: "Yeni düzenlemelere olan yaklaşımımız, kurallarda herhangi bir değişiklik olması durumunda olanla aynıydı."

"Yönetmelikleri inceliyorsunuz, içinde hangi fırsatlar olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz, ne yapmak istediğinizi anlamaya başlıyorsunuz, aracındaki etrafındaki hava akışlarının özelliklerini kontrol ediyorsunuz, önceki verilerinizle karşılaştırıyorsunuz, farkın ne olduğunu ve etkili bir çözüm bulmak adına hangi yöne gitmeniz gerektiğini kararlaştırıyorsunuz."

"Rüzgar tünelindeki çalışma süresinin sınırlandırılmasından dolayı ciddi zorluklar vardı. Ancak yeni aracın aerodinamisinin ne olacağını ve geri kalan her şeyi nasıl etkileyeceğini anlamaya başlar başlamaz, projenin detaylı tasarımı üzerinde çalışmaya başladık."

"Genel olarak yaklaşımımız önceki yıllardakiyle hemen hemen aynıydı ancak çok daha fazla zorluk vardı. Genellikle ne tür bir hız artışı elde etmek istediğiniz konusunda oldukça net bir fikriniz olur. Fakat tamamen yeni bir teknik düzenlemeye geçtiğinizde, tüm bunlardan ne çıkacağını kimse bilmiyor."

"Rakiplerinizin neler başaracağını bilemiyorsunuz, bu nedenle bulduğumuz çözümlerin yeterince etkili olmasını ve liderliği almamızı sağlayacağını umuyoruz."

George Russell, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images