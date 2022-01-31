Mercedes: "2022 araçları performans anlamında 2021'le benzer seviyede olacak"

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2022 sezonu, 2014'teki V6 turbo hibrit motorlar döneminin başlangıcından bu yana, sporda yapılan en büyük kural değişikliğine ev sahipliği yapacak ve takımlar, yeni araçları üzerindeki hazırlıklarda sona yaklaşıyor.

Aerodinamik düzenlemeler, aracın ürettiği kirli havanın etkisini azaltacak şekilde tasarlanırken, teknik düzenlemeler büyük oranda kısıtlandı. Bu sayede pist üstündeki rekabetin artması ve sürücülerin birbirleriyle daha iyi mücadele edilmesi hedefleniyor.

Aero değişikliklere ek olarak yeni araçlar 18 inç lastiklere sahip olacak ve eskisine kıyasla yaklaşık 40 kg daha ağır hale gelecek.

Yeni kurallar nedeniyle 2022 araçlarının, geçen seneye kıyasla tur başına birkaç saniye daha yavaş olması bekleniyordu. Fakat takımlar tarafından yapılan yoğun simülasyon çalışmaları ve kış boyunca kaydedilen gelişmelerin ardından, yeni araçların beklenenden çok daha hızlı olacağı ortaya çıktı.

Mercedes tarafından yayınlanan ve teknik düzenlemelerdeki değişikliklerin açıklandığı videoda konuşan Elliott, performans anlamında 2021 ve 2022 araçları arasında büyük farklılıklar olacağına inanmadığını söyledi.

Elliott, "Yeni araçların genel performansı muhtemelen önceki araçlardan çok da farklı olmayacak."

"Açıkçası bu kuralların temel amacı geçişleri artırmaya çalışmaktı ve bunun gerçekten olup olmadığını görmek biraz vakit alacak."

Mercedes 2022 F1 car Fotoğraf: Mercedes AMG

"Araç artık biraz daha ağır olacak, E10 yakıtla beraber güç ünitesi biraz daha farklı bir performans gösterecek ve aerodinamiğin çalışma şeklinin değişmesiyle beraber ayar şekli de farklı olacak."

"Bütün bu yenilikleri daha iyi anlayana ve araçları ilk yarışlarda geliştirene kadar, hedeflenen sonuca ulaşılıp ulaşılmadığını bilemeyeceğiz."

"Fakat performansın, nispeten geçen yılla benzer olacağını tahmin ediyorum." dedi.

FIA, başlangıçta yeni araçların 2 ila 3 saniye yavaş olacağını tahmin etmişti. Pirelli ise takımlardan duyduklarını işaret etti ve yeni araçların 0.5 ila 1 saniye arasında daha yavaş olacağını öne sürdü.

2022 araçlarının, özellikle yılın son kısmında epey hızlı olması bekleniyor.

Mercedes, yeni aracının örtüsünü 18 Şubat'ta kaldıracak.

Autosport 2022 F1 mock up, wide view Fotoğraf: Matt Fiveash