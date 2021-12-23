Mercedes, 2022 aracını ilk kez çalıştırdı!

Formula 1'de 2022 yılında yeni bir döneme girilecek ve takımlar, 2022 araçlarına yönelik hazırlıklara tam gaz devam ediyorlar.

Şimdiye kadar takımlar, yeni araçlarına dair detay paylaşmadılar. Ancak bugün bir açıklama yayınlayan Mercedes, sürpriz şekilde yeni aracını ilk kez çalıştırdığını duyurdu.

Takım yeni şasiye beklendiği üzere W13 ismini verdi ve yeni aracın sesini ilk kez yayınladı.

Bu, 2022 aracını çalıştıran ilk ekibin Mercedes olduğu anlamına geliyor.

İşte yeni motorun ilk kez çalıştırıldığı o anlar:

Mercedes'in açıklamasından dakikalar sonra bu kez Haas bir açıklama yayınladı ve yeni VF-22 şasisinin çarpışma testlerini başarıyla geçtiğini duyurdu.

Haas patronu Gunther Steiner, geçtiğimiz günlerde şasiyle ilk çarpışma testlerine başladıklarını doğrulamış ve Noel'den önce bu testleri tamamlamak istediklerini belirtmişti.

Böylelikle Haas, 2022 çarpışma testini başarıyla geçen ilk ekip oldu.