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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Mercedes, 2022 aracından performans çıkarmak için iki yarış daha uğraşacak

Mercedes AMG F1 takımı, 2022 Formula 1 aracında olduğunu düşündüğü performansı çıkarmak için iki yarış daha uğraşacağını açıkladı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Mercedes, 2022 aracından performans çıkarmak için iki yarış daha uğraşacak
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Sezona büyük umutlarla başlayan ancak bir türlü, W13'te olduğunu düşündüğü performansı açığa çıkaramayan Mercedes, Emilia Romagna GP'de de Ferrari ve Red Bull'un çok gerisinde bir yarışı geride bıraktı.

Mercedes, 4 yarışın ardından şampiyona lideri Ferrari'nin neredeyse 50 puan gerisine düştü. Imola'daki yarışta her iki pilot sıralamalarda son seansa kalamazken yarışta George Russell 4. olurken Lewis Hamilton puan potasının çok gerisinde kaldı.

Mercedes'in Pist Üstü Mühendislik Direktörü Andrew Shovlin, Russell'ın performansını övdü ve onun sayesinde hafta sonunu puansız kapatmaktan kurtulduklarını söyledi.

Shovlin, "George'un harika sürüşüyle dördüncü olarak faydalı puanlar toplamayı başardık. Aksi takdirde çok fazla hayal kırıklığı olan bir hafta sonu olacaktı."

"Gerçekten iyi başlangıç yaptı ve kuru zemine geçişte çok iyiydi. Pit stopta ön kanat ayarlama mekanizmasında bir sorun yaşadık. Bu yüzden kuru zeminde, yağmur ayarlarıyla sürüş yapmak durumunda kaldı."

"Valtteri'yi arkasında tutması etkileyici bir çabaydı ancak önden kayması nedeniyle Lando ile farkı kapatamadı. Bu yüzden dördüncülükle idare etmek zorunda kaldı." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Hamilton, yarışın oldukça uzun bölümünde AlphaTauri'den Pierre Gasly'nin arkasında kaldı ve geçiş fırsatı yakalayamadı. Esteban Ocon'un cezasının ardından Hamilton 13. sırada yarışı noktaladı.

Shovlin, "Lewis, kendi hatası olmamasına rağmen baştan sona zorlu bir hafta sonu geçirdi."

"Start normaldi ve Daniel ile Carlos'un temasının ardından 11. sıraya yükseldi. Ancak pit stoplarda birkaç araç erken pit stop yaptı, biz yavaş pit stopla zaman kaybettik ve ardından Esteban pitten çıkarken Lewis'in önüne çıkarıldı."

"Takip eden 44 tur çok sinir bozucuydu çünkü DRS treninin arkasında takılı kaldı. Geçiş yapmak imkansızdı." dedi.

Shovlin son olarak Ferrari ve Red Bull'la mücadele etmek istiyorlarsa sıradaki Miami ve Barselona yarışlarında gelişme göstermeleri gerektiğini çünkü zamanın daraldığını söyledi.

Shovlin, "Şu anda performans olarak hangi seviyede olduğumuzu ve hangi seviyede olmamız gerektiğini biliyoruz."

"Araçta çözebilirsek farkı çok hızlı kapatabileceğimiz birkaç büyük sorun var ancak artık zaman çok kritik bir noktaya geldi."

"Bu sene liderleri bir noktada yakalamak istiyorsak, gelecek iki yarışta ilerlememiz gerek." dedi.

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